Milliards en banques, vastes domaines, châteaux, Mohamed Doussou Traoré, DG du patrimoine bâti a-t-il fait fortune sous le CNRD? 

De conducteur de taxi-moto à Kankan -2è ville du pays- au monde du business. Mohamed Doussou Traoré, patron du patrimoine bâti public est aujourdhui propriétaire d’une immense fortune qui le placerait sans doute parmi les jeunes les plus riches de la République.

Mohamed Doussou Traoré…

Mediaguinee -votre quotidien- s’est intéressé au parcours de ce jeune de 41 ans, accusé depuis plusieurs jours d’être propriétaire d’un vaste domaine et d’un bâtiment à Kankan qui auraient coûté 650 millions gnf sous cette transition du CNRD [Conseil national du rassemblement pour le développement]. Nos enquêtes -avec docs à l’appui- ont révèlé que Doussou Traoré n’est pas un nouveau « Crésus » du pays. Sa richesse date de bien longtemps. Mais comment est-il devenu si riche en l’espace d’une décennie?

Dans un échange qu’il a bien voulu accorder à Mediaguinée, Mohamed Doussou Traoré, directeur général du patrimoine bâti public, a balayé les accusations portées contre lui par ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

A l’entame, ce natif de Kankan, originaire du Hamana a d’abord tenu à clarifier les choses. Selon lui, depuis plus de 10 ans maintenant, il travaille pour lui-même.

« Si vous avez écouté mon décret, ça a été dit que je suis chef d’entreprise. Je suis partenaisre national de Orange Guinée, j’ai été parteniare national de MTN Guinée [pub gratuite]. Je suis un partenaire exclusif de Vivo Energy [pub gratuite]. Je suis dans l’immobilier. A mon actif, plus de 15 villas à Kankan avec des hectares de terrain à l’appui. J’ai des chambres froides, je suis importateur de surgelés. Et depuis 10 ans, je travaille pour moi-même. J’ai silloné le monde Avant d’être promu au poste, j’avais mon entreprise, j’avais des contrats un peu partout en Guinée. Aujourd’hui à mon actif, j’ai 700 personnes qui travaillent pour moi. Tout ce que je vous dis, vous pouvez tout vérifier à travers la société Orange Guinée. C’est mon entreprise [Groupe Watara multi-services] qui s’occupe des ventes de tous leurs produits et services en Basse Guinée. J’ai une société de sécurité aussi. En termes d’immobilier, je construis et je vends. Ce sont ces expériences-là qui m’ont amené à gérer le patrimoine bâti public. J’ai le siège de mon entreprise ici à Conakry et à Kankan au centre-ville. A Kankan, j’ai un entrepôt de 300 tonnes de conservation de poissons. J’importe, comme je vous l’ai dit, des chairs de poulet de la Hollande. Je suis dans l’agriculture. Présentement, je suis en train de battre 50 ha de riz à Boula, vers la Côte d’Ivoire. Je suis leader communautaire et j’ai fait don de plus d’une dizaine de forages à Kankan. Se trompant d’homme, ils vont parler de tout. », a indiqué l’opérateur économique prospère.

Poursuivant, le DG du patrimoine bâti n’a pas mâché ses mots. Il demande à ses détracteurs de chercher à le connaître avant de le brocarder. Tout en lâchant que ce n’est pas un mendiant qui a été envoyé au patrimoine bâti.

« Moi j’ai une mission, j’accompagne un homme [colonel Mamadi Doumbouya] qui veut du bien pour son pays. Ils [détracteurs] n’ont qu’à parler. Je n’étais pas dans l’administration guinéenne, ni dans la fonction publique. Depuis 10 ans, je travaille pour moi-même. Quoi qu’il en soit j’ai été nommé au mois de janvier, le patrimoine bâti est une direction qui est rattachée à la Présidence de la République, le budget annuel du patrimoine bâti ne fait jamais 10 milliards de francs guinéens Je peux vous envoyer les relevés de compte de mon entreprise (…) ça n’a rien à voir avec le patrimoine bâti. (…) », a dit ce transfuge du Pedn qui a rejoint plus tard [2015] le Rpg Arc-en-ciel de l’ex-président Alpha Condé. Et d’ajouter : « mes actions sont visibles. Avant tout, ce jeune [en parlant de sa personne] là est venu de néant, il n’a rien hérité de sa famille, il a été conducteur de moto-taxi à Kankan après les études. Après, il a commencé à être gérant de frigo. Il va chez les Libanais, il fait sortir le poisson pour les femmes le matin, le peu qu’il gagnait, il mettait dans les tontines pour pouvoir commencer à faire ses affaires de poissons. Après, il a été partenaire de Orange Guinée. (…). Avant, j’étais opérateur culturel, j’ai envoyé toutes les grandes vedettes de la musique guinéenne [ Sékouba Kandian Kouyaté, Sékouba Bambino, Amadou Sodia, Elie Kamano…] à Kankan pour faire des concerts. Des Guinéens sont en train de se tromper d’homme…Le bâtiment en question dont on vous parle se trouve à Bordo. J’ai commencé en 2018 sa construction. je l’ai finie lors la fête de Tabaski passée. A l’inauguration, j’ai invité tous mes amis. (…). Et en face de l’immeuble en question, j’ai une autre villa. Dans le même quartier, j’ai une dizaine de concessions là-bas qui m’appartiennent. Je suis chez moi depuis 8 ans. J’ai construit ma première maison à l’âge de 32 ans. Je suis natif de Kankan. Je suis un homme intègre mais certains aiment à dénigrer gratuitement les gens. C’est du n’importe quoi. Je remercie Dieu pour tout ce qu’il fait pour moi ». Non sans rappeler avoir été réclamé par les jeunes de Kankan pour devenir député.

Christine Finda Kamano