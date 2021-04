Millinium Challenge Corporation, attention prenons garde, tout ce qui brille n’est pas or! (Par Souleymane Doumbpuya)

Le Responsable Suprême de la révolution avait dit:” je ne veux pas de l’aide qui ne m’aide pas à me passer de l’aide”!

En effet, après plus de 60 ans d’indépendance assumée, je suis très gêné de voir l’élite guinéenne attachée à ces oripeaux du néocolonialisme !

C’est de l’argent toujours dans les nuages ! C’est à dire assorties de conditionnalités quasi impossible pour un peuple souverain !

Travaillons plutôt à notre indépendance financière!

Il est un devoir de rappeler avec fracas que de tels agissements sont le propre d’un colonisé mental!Liberez-vous chers soeurs et frères, des chaînes du néocolonialisme !

Si ce n’est pas ” l’hôpital qui se fout ou se moque de la charité ! ” comment un État aussi prédateur des droits de l’homme comme les USA peut donner des leçons à un pays comme la Guinée (dont le niveau en la matière laisse vraiment à désirer )?

Pendant que l’actualité reste dominée par plusieurs faits inadmissibles dans ce monde policé d’aujourd’hui comme:- les inombrables bavures policières à tout bout de champs;- les faits et gestes éhontés d’un ex président (sortant) qui a lourdement contribué à instaurer des actes racistes contre plusieurs minorités et qui a balafré cette démocratie occidentale bicentenaire considérée comme l’une des meilleures.

Nous faisons économie de la litanie de toutes ces guerres injustes menées pour agenouiller des peuples autrefois souverains. Et malheureusement qui continuent avec les cortèges de déboires infligés au biais d’atroces supplices. Ils sont nombreux ces peuples à travers le monde qui continuent de subir les effets pervers des actes des “barbares du XXème et XXIème siècles” que sont les USA.

Par ailleurs, je saisis ces lignes pour exprimer toute ma compassion aux peuples : Cubain, Afghan, Syrien, Iraquien, Iranien, libyen et que sais-je encore ?

Les USA ne sont pas un parangon en matière de droit de l’homme ! Abu ghraib, Gutanamo et autres sites d’exactions ne sont pas encore punis par la justice internationale, qu’ils se dressent en donneur de leçons! Mesdames et messieurs les gouvernants des USA de commencer à balayer devant votre porte!

Millenium challenge ou pas, nous devons cesser de courir vers ces aides fallacieuses qui ne changent rien à nos conditions de vie.

L’Asie qui concurrence fortement dans ce nouvel ordre économique mondial, ne s’est pas affranchie au biais de ces aides-pièges où il y’a toujours une supercherie qui ne dit pas son nom.

Le Ghana a donné le ton en se passant de ces interminables programmes d’aides et aujourd’hui, il est respecté et considéré comme un vrai partenaire. Travaillons à celà!

Bon week-end et bonne continuation pour le ramadan, mois saint de la ummah islamique !

Souleymane Doumbouya