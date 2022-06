Milo FC de Kankan : Gaucher, le coach démissionnaire fait son come-back

Après avoir réussi à qualifier le Milo FC de Kankan pour la campagne africaine, Mamadouba Sylla « Gaucher » a démissionné de son poste d’entraîneur le 9 mai dernier. 43 jours après son départ, il vient de faire son come-back chez les bleus et blancs. Le club a fait l’annonce ce mardi sur sa page Facebook.

» C’est fait, Mamadouba Sylla communément appélé GAUCHER revient chez les Bleu et Blanc. Le natif de Kindia et le club ont décidé de repartir sur de nouvelles bases. La durée et tous les détails de son contrat seront ultérieurement annoncés. Actuellement, le technicien guinéen se trouve en Tunisie pour une formation pour l’octroi de la Licence A CAF, grâce au président du club, M. Sory Doumbouya. Bon retour coach », a annoncé le club.

Avec ce retour de taille, le club Kankanais peut espérer faire bonne figure la saison prochaine, non seulement en coupe de la CAF mais aussi en Ligue 1. Il faut noter que le Milo FC a recruté un jeune milieu de terrain en provenance de Karfamoriah FC pour se renforcer.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan