Mine d’or de Kounsitel : un éboulement fait un mort et un blessé (sous-préfet)

Comme on pouvait s’y attendre, un premier éboulement a été enregistré dans la mine d’or de la commune rurale de Kounsitel, préfecture de Gaoual. Un incident qui a coûté la vie à un jeune de 21 ans. Son jeune-frère quant à lui, a été grièvement blessé.

L’acte s’est produit dans la soirée de ce mardi, 29 juin 2021. Joint au téléphone, le sous-préfet de cette localité a confirmé l’information avant de préciser en ces termes :

« Il y a de cela deux mois et demi, les gens sont en train d’être sensibilisés mais en vain. Hier, certaines personnes se sont faufilées pour aller exploiter l’or dans la mine. Les victimes de l’incident sont au nombre de deux personnes, deux (2) frère de même mère. Ces deux (2) étaient dans le même trou et c’est dans ça que l’éboulement a eu lieu. Un bloc de pierre est tombé sur le nommé Tahirou Diallo, âgé de 21 ans, chauffeur de profession, originaire du district de Darédouka, sous-préfecture de Banora, dans la préfecture de Dinguiraye. Il était avec son jeune-frère dans le trou du nom d’Abdoulaye Diallo. Lorsque nous avons eu vent de cette mauvaise nouvelle, nous avons informé la tutelle comme qu’il faisait nuit et nous avons été autorisés de l’inhumer. Et après nous avons envoyé son jeune-frère Abdoulaye Diallo à l’hôpital préfectoral de Gaoual pour les premiers soins. Ce matin, j’ai été informé qu’il est rentré dans son village. Ils étaient partis à deux à la recherche de l’or. Mais la terre était humide puisque la pluie est tombée toute la nuit. Donc, c’est suite à ça que l’éboulement a eu lieu. Et malheureusement, le nommé Tahirou est décédé », explique Kadialiou Fofana, sous-préfet de Kounsitel.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83