Mines-Boffa : enfin AGB2A reprend officiellement ses opérations 

Après six (6) mois d’arrêt de ses activités suite au contentieux qui perdurait au sein de l’Alliance Guinéenne de Bauxite, d’Alumine et d’Aluminium AGB2A en abrégé, toutes les parties décident d’enterrer la hache de guerre. Une sortie de crise qui est le résultat d’une longue médiation menée et réussie par les autorités du ministère des Mines et de la Géologie.

La reprise des travaux après 6 mois d’interruption constitue un tournant décisif dans le déroulement des activités de ce consortium Sino-guinéen qui exploite les mines de bauxite de Ganganta, localité située à quelques kilomètres du centre-ville de Boffa. Ce mercredi 23 Mars 2022 a eu lieu la relance effective des opérations matérialiser par le chargement de la toute nouvelle barge au port de Kokaya dans la sous-préfecture de Tamita préfecture de Boffa. Une cérémonie grandeur nature qui a réuni une kyrielle de personnalités venues vivre l’évènement et livrer des messages.

Zhang JUN, Directrice Générale de l’Alliance Guinéenne de Bauxite d’Alumine et d’Aluminium (AGB2A) s’exprimant pour la circonstance, a remercié les autorités guinéennes en ces termes « le chargement du minerai de bauxite au port de Kokaya aujourd’hui, est un objectif qui ne pouvait être atteint sans le soutien inlassable du gouvernement guinéen et l’attention des dirigeants à tous les niveaux en particulier le Ministère des Mines et de la Géologie. Cette implication du gouvernement guinéen à travers les autorités compétentes, a permis à notre société de sortir du conflit, mettre un terme au malentendu et établir l’unité au sein de notre entreprise ». Zhang Jun a également remercié les populations de Soumbouyadi-Port et les habitants de la localité de Tamita pour leur soutien. Elle a aussi salué les efforts des actionnaires de AGB2A ainsi que des sociétés chinoises comme chalco et Ashapura entre autres avant de promettre une franche collaboration avec celles-ci dans l’avenir.

Avant de clore son discours, la Directrice Générale de AGB2A a tenu à rappeler que cet autre départ de leurs activités équivaut à un nouveau challenge. Elle a clos son allocution en rassurant que tout sera mis en œuvre pour la valorisation des ressources minières et le développement socioéconomique pour le bonheur des populations guinéennes.

Prenant la parole à son tour, le Maire de Tamita El hadj Aboubacar Sidiki Camara, a appelé les uns et les autres à l’apaisement et au respect du droit des travailleurs et du contenu local.

De son côté, le Conseiller Principal du Ministre des Mines et de la Géologie, représentant Monsieur le Ministre à cette cérémonie a quant à lui indiqué que le Président de la transition a instruit le Ministre des Mines et ses collaborateurs de faire en sorte que dorénavant les Mines profitent aux guinéens. El hadj Mohamed Dia dira plus loin que cela demande des préalables qui passent nécessairement par le respect du code du travail, le suivi du plan d’action environnemental et le respect des dispositions liées au contenu local et relations communautaires. Au terme de la cérémonie, le représentant du Ministre et sa suite ont eu droit à une visite guidée sur les installations portuaires pour être témoin du chargement des minerais de bauxite au port de Kokaya.

