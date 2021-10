Mines: cascade de reports dans le procès SBG-SOGICO

Selon les informations obtenues par WESTAF MINING, la SOGICO conteste l’augmentation du capital envisagée par la SBG (qui réduirait la part de la SOGICO) et exige des comptes de la part de ses partenaires.

Selon une source proche du dossier, le procès entre la Société des bauxites de Guinée (SBG) et la Société de gestion immobilière et de construction (SOGICO) a connu un troisième report, il y a quelques jours, prolongeant ainsi le suspense dans le bras de fer à distance opposant Marine Contracting Contracting Infrastructure (MCI) et Monaco Resources Group (MRG).

La date du 30 septembre 2021, initialement fixée pour démêler un des points sombres de l’imbroglio qui entoure les relations entre la SBG et SOGICO, n’a finalement pas tenu.

En l’absence de certains protagonistes, le juge a reporté l’audience au vendredi 8 octobre 2021, avant de décider d’un nouveau report, au vendredi 15 octobre 2021, tout en précisant que c’est la dernière concession accordée à la SBG.

La SBG compte comme actionnaires MCI – du groupe émirati Ghantoot (http://www.ghantootgroup.com/) – et MRG.

En 2015, son capital était contrôlé par P Pals Holding (78,5%), SOGICO SARL (18,5%), la SOGUIPAMI (3%), mais depuis 2019 elle est en joint-venture avec MCI, du groupe Ghantoot, avec 50% de parts sociales pour les Emiratis, d’après MCI.

Selon les informations obtenues par WESTAF MINING, la SOGICO conteste l’augmentation du capital envisagée par la SBG (qui réduirait la part de la SOGICO) et exige des comptes de la part de ses partenaires.

Une de nos sources a révélé que « c’est le président du Tribunal de Commerce de Conakry qui exige la présence du commissaire aux comptes. Ce dernier, dans son rapport, a émis des réserves sur la régularité des procédures d’augmentation de capital voulue par certains actionnaires ».

Le ministère guinéen des Mines a même commandité un rapport auprès du cabinet d’audit Ernest and Young qui est disponible depuis plusieurs jours, en attendant la décision du futur ministre des Mines et de la Géologie, attendu dans le prochain attelage gouvernemental, consécutif au coup d’Etat du 5 septembre 2021.

« Le président du tribunal a exigé la présence de toutes les parties et a tenu à préciser que c’était la dernière fois qu’il accorde un report d’audience », souligne la même source.

Selon elle, l’avocat de la SBG aurait déclaré qu’il n’avait pas compris que ses clients devaient être présents au procès. Réponse du juge : si une affaire est mise en état, la présence de tous les protagonistes est exigée.

Avec une telle évolution du dossier, si le président du tribunal maintient sa décision, on pourrait escompter un dénouement rapide de l’affaire dans les prochains jours.

La SBG est empêtrée dans des difficultés financières depuis plusieurs mois, ce qui empêche la poursuite normale de ses activités.

Dans son plan initial, la société visait l’horizon 2022 pour les premières exportations, avec une production annuelle de 8 millions de tonnes de bauxite, dont 3 millions de tonnes destinées à l’exportation.

Les 5 millions de tonnes devaient être transformées sur place dans une raffinerie d’alumine, dont la construction est envisagée à terme.

L’ensemble de l’investissement (mine et raffinerie) devait avoisiner environ 1,4 milliards USD. Les réserves prouvées de la SBG sont estimées à 300 millions de tonnes de bauxite.

La Société des Bauxite de Guinée S.A. (SBG S.A) est une société de droit guinéen, immatriculée au registre du commerce sous le N° 021.666A/2008.

Westaf Mining