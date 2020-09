Mines. ‘’Il y a eu des financements énormes, mais confisqués par un clan autour d’Alpha Condé’’ (Cellou Dalein)

A Dakar, au Sénégal, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et candidat à la présidentielle du 18 octobre prochain Cellou Dalein Diallo a été sans pitié avec le régime du président Alpha Condé. Le principal opposant guinéen, invité du site d’infirmations sénégalais, Seneweb a indiqué qu’il y a eu d’énormes financements dans les mines, mais confisqués par le clan autour d’Alpha Condé.

« Alpha Condé est un candidat illégal dans cette élection. Et je suis convaincu que le peuple de Guinée va le sanctionner sévèrement dans les urnes. Ils vont le sanctionner à cause de sa mauvaise gouvernance parce que la pauvreté s’est aggravée et les infrastructures routières sont dégradées également. Il n’y a pas eu d’amélioration des conditions de vie des Guinéens malgré un contexte économique très favorable en Guinée. Je vais vous rappeler que les exportations de bauxite sont passées de 15 millions de tonnes en 2015 à 75 millions. Il y a eu des financements énormes mais confisqués par un clan autour de M. Alpha Condé », regrette-t-il. Ajoutant que « ce sont les membres de ce clan qui sont actionnaires dans les sociétés d’extraction. Et ce sont les mêmes membres qui ont le monopole du transport de cette bauxite de la mine à la mer. Ils ont tout confisqué et ils s’enrichissent et le peuple de Guinée continue de végéter dans la misère. » Et, assure-t-il, « les Guinéens ont pris conscience, nous allons participer à cette élection et nous sommes convaincus qu’Alpha Condé sera sévèrement sanctionné. Et les Guinéens sont déterminés à voter contre lui mais à préserver le suffrage ».

