Mines : la tension monte à la Société des Mines de Mandiana (SMM)

La tension monte à la Société des Mines de Mandiana (SMM). La communauté (les habitants) a manifesté hier contre le non-respect des engagements. Dans un courrier dont copie a été transmise à Mediaguinee, les bureaux de la jeunesse de Koundjan et Kodiaran avaient depuis le 14 avril ernier menacé de manifester contre le non-respect des accords signés entre la Société des Mines de Mandiana et la population des zones impactées.

Dans ce courrier, ces jeunes disent constater une rupture totale de ces engagements. Et ainsi suite à une concertation entre les deux bureaux de la jeunesse de Koundjan et Kodiaran, une plateforme de revendications au Directeur Général de la S.M.M.Au nombre de 12 points a été soumise, les revendications s’articulent essentiellement autour de l’employabilité des mains d’œuvre qualifiées et non-qualifiées des jeunes des zones impactées mais aussi de leurs conditions de travail. Avec pour ultimatum le 24 avril 2021, ces jeunes menacent de protester pour défendre l’ntérêt de leurs communautés qui perdent leurs milieux et ce sans plus attendre. Et depuis huer, c’est chose faite : les activités sont paralysées et les protestataires jurent de faire respecter tous les engagements pris par les partenaires.

Aux dernières nouvelles, les autorités (préfet et maire) ont entamé les négociations en vue d’un apaisement entre la La SMM et les 9 villages concernés. Lire ci-dessous l’avis de revendication…