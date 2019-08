Mines : le Guinéen Sonny Doumbouya nommé DGA de la société AMR

C’est désormais un Guinéen qui occupe le poste de directeur général adjoint de la société Alliance Minière Responsable (AMR). Sonny Doumbouya occupait jusque-là le poste de Directeur des Relations Externes de AMR depuis 2017. Avant cela, il a travaillé dans de nombreux pays et a été notamment formé à l’université de San Diego aux USA.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du code minier et dans la vision de l’Etat guinéen, représenté par la Soguipami au Conseil d’Administration d’AMR, de promouvoir des Guinéens à des postes de responsabilité.

Après sa nomination, Monsieur Doumbouya, dans un communiqué de presse transmis à Mediaguinee, a indiqué : « Je remercie AMR de la confiance qu’elle me porte en me nommant DGA de la société. Je mettrai à profit toute mon expérience et ma connaissance du secteur minier guinéen afin de satisfaire nos différents partenaires ainsi que l’Etat guinéen dans le respect du code minier et des normes sociales et environnementales. Je remercie aussi AMR de donner l’opportunité à des Guinéens de montrer l’exemple à la nouvelle génération. »

La société Alliance Minière Responsable opère dans une mine de bauxite dans la région de Boké en partenariat avec le consortium SMB-Winning.

Mediaguinee