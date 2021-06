Mines : ‘’le nombre de société en phase d’exploitation est passé de 6 en 2010 à 17 en 2020’’ (Saadou Nimaga)

Dans son intervention d’ouverture des travaux de formation des journalistes sur les enjeux et perspectives du secteur minier guinéen ce jeudi 24 juin, le secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Saadou Nimaga, a mentionné que des ‘’avancées significatives’’ sont enregistrées dans le secteur minier depuis l’arrivée au pouvoir du président Alpha Condé.

A l’en croire, « malgré la crise sanitaire mondiale qui a touché tous les secteurs d’activité, le secteur minier guinéen s’est sûrement montré résilient. Et les recettes du secteur minier ont même été doublées durant cette pandémie. Le pays, malgré les pronostics pessimistes, a su maintenir le cap grâce notamment aux contributions de l’industrie minière. Le quasi triplement du nombre de société en activité, je veux dire en production. Le nombre de société en phase d’exploitation est passé de 6 en 2010 à 17 en 2020 ; le niveau total d’investissement réalisé sur le terrain est de 6,4 milliards de dollars contre moins de 5 milliards entre 1958 et 2010 ; des investissements miniers ont permis de multiplier la production bauxitique par 4, et de faire de la Guinée un acteur majeur sur le marché mondial », dira-t-il avant de poursuivre :

« La production bauxitique qui était donc de 17 millions de tonnes en 2010 est passée à un record de 70, 2 millions de tonnes en 2019; le doublement de la production aurifère portée par la production artisanale, la production aurifère a ainsi presque doublé passant de 14,7 en 2010 à 26,8 tonnes en 2019. Comme conséquence de l’accroissement de la production minière, le nombre d’emploi a été multiplié par 2,7 entre 2010 et 2019. Ainsi, le nombre d’emplois direct créés a donc triplé en passant de 6110 emplois en 2010 à 16 340 en 2019. Les emplois indirects ont suivi la même tendance avec un nombre d’emplois estimé à 34 515 en 2019 contre 12 906 en 2010. L’accroissement de la production du secteur minier a été également une opportunité par les entreprises qui ont eu beaucoup de contrats, des achats locaux et des services avec les compagnies minières… »

Youssouf Keita