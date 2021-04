Mines : l’ITIE-Guinée valide son budget annuel 2021 qui s’élève à 10 milliards fg

Le plan de travail du budget annuel (PTBA) 2021 de l’ITIE-Guinée a été validé ce mercredi, 21 avril 2021 au cours d’une session du comité de supervision que préside le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana.

Au sortir de cette rencontre de validation, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba s’est dit heureux avant de préciser :

« Nous avons tenu une session du comité de supervision de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives présidée par le Premier ministre, Chef du gouvernement. Et cette initiative pour la transparence dans les industries extractives s’inscrit parfaitement dans l’agenda de bonne gouvernance porté par le Président de la République. La Guinée, depuis 2014 a eu le statut de pays conforme et nous continuons à travailler au fil des années pour pouvoir améliorer notre participation à cette initiative. Pas seulement pour la conformité, mais pour l’utilisation de la transparence dans le cadre de l’agenda de développement du secteur. L’objectif à notre niveau, c’est que cette transparence puisse servir à améliorer le cadre d’investissement et que cela puisse attirer plus d’investissements et donc plus d’impacts au niveau de la population locale. Cette session que le Premier ministre a bien voulu honorer de sa présence, s’est déroulée dans les bonnes conditions et nous avons pu valider le plan de travail du budget annuel 2021. »

Pour le secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie et président du comité de pilotage de l’ITIE-Guinée, l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), c’est une norme qui a été lancée en 2003 avec l’initiative de l’ancien Premier ministre Britannique, Tony Blair, qui a constaté que la transparence est la clé du développement économique et c’est la clé de la stabilité dans les zones minières.

« Puisque la plupart des conflits qu’il y a à travers le monde, c’est dû souvent au manque de transparence, à la mauvaise gestion et parfois au manque d’informations sur ce qui est fait des revenus tirés des mines (…) L’ITIE-Guinée est administrée par un instrument qu’on appelle le comité de pilotage qui comprend l’ensemble des parties prenantes, notamment les administrations publiques, la société civile et les compagnies minières. A ce niveau, il y a un budget qui est voté pour pouvoir faciliter la transparence. Quand ce budget est accepté au niveau du comité de pilotage, il fait l’objet d’une validation au niveau d’un conseil de supervision qui est présidé par le Premier ministre. Pour 2021, c’était la session que nous tenions aujourd’hui. Nous avons un budget qui se situe autour d’un million de dollars environs. Donc presque 10 milliards de francs guinéens. Ces 10 milliards de francs guinéens, on a l’essentiel qui est aujourd’hui obtenu, on a qu’un gap de 5%. Avec le budget national et les fonds qui sont apportés par la Banque mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD)… »

Représentant des organisations de la société civile au sein du conseil de supervision de l’ITIE-Guinée, Dr Alpha Abdoulaye Diallo dira qu’il est important le PTBA soit validé.

« Dans l’exercice 2021, nous estimons que la priorité aujourd’hui, c’est la nouvelle validation de la Guinée. Et cette nouvelle validation de la Guinée vient à grand pas parce que dès juillet 2021, nous allons commencer. C’est pourquoi il important que les moyens nécessaires soient dégagés pour que cette énième validation de la Guinée soit une réussite. Ensuite, nous voulons que cette année soit aussi également à travers bien entendu cette nouvelle validation, que ce soit une année de transparence intégrée à travers les avancées des reformes dans le cadre de la mise de l’ITIE, que cette transparence soit intégrée dans le système gouvernemental », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita