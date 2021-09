Mines: Rusal-CBK remet aux ministres Bouréma et Magassouba les chèques pour le paiement des fonds Fodel de Kindia…

Ce mercredi 1er septembre 2021, la Maison des Jeunes de Kindia a servi de cadre à la cérémonie de remise de des ordres de virement des fonds Fodel, exercices 2019-2020, par Rusal-CBK. C’était en présence du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (Général de division Bouréma Condé), du ministre des Mines et de la Géologie (M. Abdoulaye Magassouba), du chef de la Représentation de Rusal en Guinée (M.Alexandre Larionov), des autorités régionales, préfectorales, communales de Kindia. Sans oublier les maires des communes rurales et les sous-préfets de Kindia.

L’honneur est revenu à monsieur le préfet de Kindia, Elhadj N’Fansoumane Touré, de souhaiter la bienvenue aux deux ministres et à leurs délégations ainsi qu’aux partenaires russes de Rusal-CBK. « Le Fonds de développement économique local (Fodel) étant l’un des principaux instruments de contribution directe des sociétés minières au développement des collectivités locales, son institution par le code minier de 2011 (amendé en 2013) émane de la volonté ferme du chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé, à placer le développement local au cœur de la nouvelle politique minière. », a-t-il rappelé. Avant de donner le montant des deux exercices 2019-2020 : 4.525.812.767 GNF. Il a par la même occasion informé que le montant de 2.524.993.351 GNF payé par Rusal-CBK au fonds Fodel pour l’exercice 2018 se trouve domicilié à la succursale de la BCRG de Kindia.

Dans son intervention de circonstance, le chef de la Représentation de Rusal en Guinée, M.Alexandre Larionov, s’est félicité des réalisations et autres actes positifs que la compagnie a posés ces dernières années en faveur des communautés de Kindia (forages, mosquées, pont, etc).

Madame la gouverneure de la Région administrative de Kindia, Hadja Sarangbè Camara, a magnifié cette initiative présidentielle visant à booster le développement des collectivités locales, tout en remerciant Rusal-CBK pour cette contribution au fonds Fodel.

Le ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye Magassouba, pour sa part, fera savoir que Kindia a accusé du retard dans la mise en œuvre de Fodel. Il a surtout insisté sur la rigueur et la transparence qui doivent caractériser la gestion des fonds mis à la disposition des collectivités pour financer leurs projets.

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé, a cru devoir relever d’abord la différence entre le FNDL (Fonds national de développement local) et le Fodel (Fonds de développement économique local). Le premier concerne toutes les communes du pays, le second intervient spécifiquement dans les communes impactées par l’exploitation minière. Il a invité les élus à faire preuve de rigueur et de transparence dans la gestion des fonds alloués à leurs collectivités et à ne pas créer des problèmes aux sociétés minières.

Au nom du président de la République, Pr. Alpha Condé, du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, du Premier ministre par intérim, Dr. Mohamed Diané et de son homologue des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye Magassouba, le ministre Bouréma Condé a remercié vivement la compagnie Rusal-CBK pour cet accompagnement de qualité.

C’est dans une atmosphère bon enfant que la cérémonie a pris fin par la remise des chèques aux deux ministres qui, à leur tour, les ont remis aux maires, tout en espérant que les fonds seront gérés dans la transparence au bénéfice exclusif des populations à la base.

Service Communication du MATD