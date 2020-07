Mines-Simandou: le Consortium SMB-Winning lance les travaux de réhabilitation de la route N°2 Kankan-Kérouané

Quelques mois après la validation de sa convention minière par l’Assemblée nationale guinéenne, le Consortium SMB-Winning vient de lancer les travaux de réhabilitation de la route N°2 sur une distance de 140km.

Cette infrastructure routière relie la préfecture de Kankan à celle de Kérouané (Haute Guinée).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exploitation des Blocs 1 et 2 du minerai de Simandou qui vient relancer l’exploitation minière au sud de la Guinée par le Consortium SMB-Winning dans cette localité de renom.

Cette route totalement dégradée ainsi que celle reliant Kérouané au site du Simandou sont indispensables pour l’acheminement des équipements lourds qui entrent dans la phase préparatoire du projet selon le contenu d’un des rapports de mission des techniciens du Consortium SMB Winning. Ce même document indique la nécessité de la reconstruction de l’ensemble des points noirs du trajet afin de permettre à la société d’accélérer le démarrage des travaux pour la construction du rail et les autres travaux préliminaires malgré la saison hivernale.

Aussi, « Cette route est essentielle pour les déplacements des populations pour pouvoir circuler, commercer, travailler dans cette localité où l’agriculture est très développé » témoigne Mohamed Camara citoyen de Kérouané rencontré sur le site.

Les habitants ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de la Direction générale (DG) de la SMB qui affiche déjà la volonté de résoudre la problématique du développement communautaire par le désenclavement de cette préfecture et la promotion du Contenu Local promis.

De l’avis de certains citoyens qui sont les véritables bénéficiaires de ce projet. «La route est le socle d’un développement durable et harmonieux car elle ouvre la porte à un véritable trafic intercommunautaire. Toute chose qui facilite les échanges commerciaux entre les localités voisines.»

Déjà, les confessions religieuses, jeunes et femmes leaders multiplient les prières pour la réussite dudit projet dont le lancement redonne de l’espoir aux populations bénéficiaires.

Par le biais de cette infrastructure routière, le Consortium SMB-Winning entend cultiver l’esprit de partage, de dialogue et concertation en investissant dans la réalisation des projets communautaires.

Une initiative vivement accueillie et saluée par l’ensemble des forces vives des contrées ciblées par le projet notamment, Kankan et Kérouané.

Avec la relance de l’exploitation des Blocs 1 et 2 du Simandou, l’espoir va grandissant quant à la création des milliers d’emplois pour des centaines des jeunes au chômage depuis le départ de certains projets et sociétés dans la région.