Mines. Violences à Kounsitel (Gaoual) : Le maire accuse les forces de l’ordre de passivité

Des heurts ont opposé hier mardi 10 août des jeunes organisés en comité de défense contre l’exploitation illégale de l’or à Gaoual et orpailleurs clandestins dans la commune rurale de Kounsitel.

Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Selon le maire de la commune rurale de Kounsitel, les orpailleurs clandestins se sont livrés à des scènes de pillage dans la zone sous l’indifférence totale des forces de défense et de sécurité.

« L’exploitation est interdite depuis longtemps mais les jeunes venus de la haute Guinée continuent de travailler en complicité avec les militaires. Avant-hier nuit, les jeunes constitués en comité de défense de la nature sont partis en patrouille et avant même d’arriver au premier site, ils ont été attaqué par les orpailleurs. Il y a eu des blessés », a lancé Chérif Diallo, le maire de la commune rurale de Kounsitel dans ” Mirador ” avant de revenir sur les violences d’hier mardi 10 août : « Hier (mardi 10 août) matin, ils (orpailleurs) se sont tous levés, tous ceux qui sont à Kounsitel centre pour saccager et piller le commerce de ceux qui sont au bord de la route, renverser les marmites des femmes qui faisaient de la restauration. Ils ont brûlé la maison du directeur sous-préfectoral des jeunes et sont partis sortir et brûler tout le matériel de la maison des jeunes, en présence des forces de défense et de sécurité qui n’ont rien fait. Elles n’ont arrêté personne », a ajouté Chérif Diallo.

L’exploitation artisanale de l’or a été officiellement interdite au mois de juin par le gouvernement. Mais en dépit de cette interdiction, l’exploitation continue clandestinement et la plupart la nuit.

Selon le maire de la commune rurale de Kounsitel, les sites d’exploitation artisanale de l’or sont passés de 2 au moment de l’interdiction à 28 après l’annonce de l’interdiction par le gouvernement.

Sadjo Bah