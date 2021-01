Mini-remaniement du gouvernement : ‘’avec cette première partie, je pense que je ne me suis pas trompé’’ (Makanéra)

Dans un décret publié dans la soirée de ce mardi, 19 janvier, le président Alpha Condé a légèrement remanié le gouvernement. Parmi les nommés figurent plusieurs anciennes figures.

Interrogé, l’ancien ministre de la Communication, Alhoussény Makanéra Kaké affirme que la publication de ce décret prouve qu’il est sur la même longueur d’onde que le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé.

« Pour être honnête avec vous, c’est un vraiment un sentiment de satisfaction. Vous connaissez tous ma position, j’avais récemment dit que si j’étais à la place du président, j’aurais reconduit au moins 80% de l’équipe gouvernementale sortante. Avec cette dynamique là, je pense que le Président de la République est autour de cela. C’est comme pour dire que s’il n’a pas écouté ce que j’ai dit, mais nous sommes sur la même longueur d’onde. Donc je ne peux que me réjouir pour avoir une bonne lecture. J’ai été le premier à demander d’initier le débat sur la constitution, j’avais dit à un moment donné que si j’étais le président de la République, j’aurais demandé à ce que les deux élections (législatives et référendaire) soient couplées et j’avais aussi mentionné que si j’étais président de la République, Kassory serait reconduit. Avec cette première partie, je pense que je ne me suis pas trompé et c’est qui me réconforte d’avantage. Parce que quand vous soutenez quelqu’un, même si vous ne vous consultez pas comme un système de télépathie, vous réagissez de la même manière. Surtout quand cette personne n’est autre que le Professeur Alpha Condé. »

Youssouf Keita