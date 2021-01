Mini-remaniement du gouvernement et la reconduction de Kassory : les citoyens s’expriment différemment

La reconduction de Dr Ibrahima Kassory Fofana à la Primature et le mini-remaniement effectués il y a quelques jours, créent assez d’interprétations dans le grand Conakry. Ce Jeudi, 21 Janvier 2021, nous avons interrogé citoyens qui ont bien voulu s’exprimer. Lisez !

Camara Mohamed, résident à Simbaya1 : « La nomination de Kassory à la tête de la Primature ne m’inspire pas beaucoup. Mais une chose reste claire, même si on change les têtes, si le système ne change pas, rien ne se fera. On demande aussi au bon Dieu de changer leurs mentalités. »

Mamadou Oury Baldé, résident à Nassouroulaye : « Je pense qu’en voyant cette composition, on sent qu’ils ne veulent pas lutter contre la corruption. Je n’attends à rien d’eux parce que c’est une continuité. On ne peut pas faire du nouveau avec de l’ancien. Kassory et son gouvernement ont montré leurs limites et les mêmes personnes sont reconduites. Je demande néanmoins au président de changer les personnes aves lesquelles il a travaillé. Car, il est pléthorique surtout qu’ils consomment beaucoup de budgets. Imaginé un petit pays à faible ressource comme la Guinée avec 36 ministères. ça coûte cher aux contribuables guinéens. »

Mohammad Lamine Soumah, diplômé : « Ce n’est pas étonnant parce qu’on a toujours eu l’habitude de composer un gouvernement de récompense. Parce qu’à 80%, ce sont les mêmes personnes. Le problème de la Guinée n’est pas lié à une question de capacité. Concernant la nomination de Kassory si j’étais un proche de lui ou son conseiller, j’allais lui dire de ne pas accepter cette nomination. »

