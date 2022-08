Minière : s’achemine-t-on vers la fermeture du bâtiment abritant le BGDA ?

En tout cas, ce n’est un secret pour personne, le bâtiment qui abrite le bureau guinéen du droit d’auteur (BGDA) est un domaine litigieux qui oppose le président de l’Union des forces républicaines (Ufr), Sidya Touré à l’Etat Guinéen. Les avocats de l’ex-Premier ministre sous le régime Conté ont introduit le vendredi dernier devant le tribunal de première instance de Dixinn une requête tendant à obtenir la fermeture des lieux en attendant la fin du procès.

C’est une information confirmée à Mediaguinee, ce lundi 29 août par l’un des avocats de l’opposant, en la personne de Me Salifou Beavogui.

« Effectivement le 12 août 2022, une sommation interpellative afin de libérer les lieux par voie d’huissier avait été signifiée au BGDA. A l’effet de l’amener purement et simplement à libérer le domicile de monsieur Sidya Touré, ancien Premier ministre, président de l’UFR qu’il venait d’occuper illégalement. Un délai de huit ( 8) jours lui avait été accordé à l’effet de s’exécuter. Du 12 août à nos jours, nous n’avons pas vu de signe manifeste tendant à l’amener à s’exécuter. En dépit du fait que les lieux soient dans l’état actuel. Donc, nous ne pouvons pas croiser les bras, nous devons continuer à défendre le droit de propriété de notre client. Alors une demande a été engagée depuis le vendredi dernier. Introduite devant le tribunal de première instance de Dixinn. Il s’agit de quoi, il s’agit d’une requête tendant à obtenir la fermeture pure et simple des lieux en attendant la fin du procès. C’est une procédure en reconnaissance de propriété« , a laissé entendre Me Salifou Beavogui.

A préciser que c’est depuis le 28 février dernier, que Sidya Touré a été sommé de quitter sa résidence de la Minière par la direction générale du patrimoine bâti public dans le cadre de la récupération des domaines de l’Etat.

Elisa Camara

+224654957322