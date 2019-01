Ministère de la Jeunesse : la caravane de l’agence nationale de volontariat jeunesse sensibilise la population de Faranah à la paix

Après Boké, Mamou, Labé, Kankan et N’Zérékoré, la caravane de l’Agence Nationale de Volontariat Jeunesse (ANVJ) a posé sa valise sur le sol de Faranah. Les caravaniers, au nombre de cinquante-six dont six encadreurs, ont été reçus ce mercredi 02 Janvier 2019 dans la salle de réunion du CEOJ non loin de la maison des jeunes.

Présidée par le préfet de Faranah qui était entouré par des cadres préfectoraux et ceux venus du Ministère de la jeunesse, cette rencontre à caractère de sensibilisation, a connu la présence des acteurs sociaux de la préfecture.

Parlant de l’initiative et les objectifs de de cette caravane, le chargé de formation à l’agence nationale de volontariat jeunesse Ibrahima Kouyaté de souligner : « l’initiative de cette caravane est venue du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes à travers le pilotage de l’agence nationale de volontariat jeunesse. C’est surtout une action persistante du ministre Son Excellence Monsieur Mouctar Diallo qui a voulu bien mettre au service de la nation, une caravane citoyenne pour échanger avec les jeunes sur toute l’étendue du territoire. Les objectifs visés par cette caravane, c’est d’échanger avec les jeunes particulièrement mais aussi avec toutes les couches au niveau des communautés sur la citoyenneté, le renforcement de la cohésion sociale, la paix mais aussi un message de participation citoyenne au développement économique et social du pays par les jeunes à travers le volontariat et aussi prendre soin de notre environnement (écosystème, la biodiversité) pour qu’on ait des conditions de vie meilleure ».

Répondant à la question à quoi pourrait-on s’attendre à la fin de cette caravane, Ibrahima Kouyaté délare que « nous pouvons espérer que les populations ainsi que toutes les cibles sont non seulement préparées, éduquées à la citoyenneté aussi que le renforcement de la cohésion sociale et la paix soient maintenues , mais aussi que ces différents jeunes puissent même s’engager à une participation citoyenne pour les actions de développement économique et social à travers le volontariat. »

Au nom de l’autorité préfectorale de Faranah, le préfet Alpha Oumar Keita a tout d’abord souhaité la bienvenue aux caravaniers avant de magnifier leurs actions.

« Au nom de l’autorité préfectorale, nous commençons par vous souhaiter la très bienvenue dans notre préfecture. En vous souhaitant la bienvenue, nous vous félicitons et vous encourageons de votre engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette initiative combien noble à cause de son sens, à cause de l’objectif visé. Il faut reconnaître que le courage que vous avez pris pour la mise en œuvre de cette initiative, ce courage est à féliciter et à encourager. Vous venez pour propager la paix, pour initier l’humanisme pour barrer la route aux mentalités tordues parce que sachant bien que tout le bonheur de l’homme, toute la prospérité de la société dépend et ne peut dépendre que de l’homme et de la société. Pour que ce combat aboutisse à la victoire c’est-à-dire à la prospérité et au bonheur recherchés, il faut nécessairement une certaine unité des forces, il faut une synergie des forces. Il faut cultiver entre les hommes la paix. C’est dans la paix que l’unité se construit et c’est par l’unité que le bonheur s’obtienne. Nous vous invitons à continuer dans ce sens pour une Guinée unie et forte. En tant que autorités préfectorales, nous nous engageons à vous accompagner dans vos actions ».

Les participants ont pour leur part exprimé chacun son sentiment que n’est autre que celui de satisfaction.

« Nous sommes satisfaits de l’exécution de cette initiative. Nous souhaitons que de telles choses se multiplient pour le renforcement de la paix et l’amour entre les Guinéens », a soutenu Mariale Kourouma.

Lanciné Keita, correspondant à Faranah

