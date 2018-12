Ministère de la Jeunesse : la caravane nationale citoyenne sensibilise pour la protection de l’environnement, à Mamou

Organisée par le Ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, la Caravane nationale citoyenne se poursuit dans les régions du pays. Après Boké et Kindia, en Basse Guinée, ce mardi 25 décembre, les jeunes volontaires étaient à Mamou. C’est la maison des jeunes qui a servi de cadre à cette activité qui consiste à sensibiliser les citoyens sur les thèmes comme la préservation de l’environnement, la paix, la cohésion sociale et le développement.

Le chef de cabinet du gouvernorat, Samba Héri Camara, qui a présidé cette cérémonie a dans son discours promis l’accompagnement des autorités régionales à ce programme.

« Cette caravane a pour objectif de sillonner les huit gouvernorats de la Guinée pour transmettre les messages de cohésion sociale, de développement et de paix. Nous autorités de Mamou, ne resterons pas à l’écart. Nous allons accompagner ce programme. Chers jeunes, vous êtes le garant du développement de notre pays. Si cela est, je vous demande avec respect de conscientiser votre état présent. Nous vivons tous les jours de réclamation de droit. Où sont nos devoirs ? », s’est-il interrogé.

Pour sa part, Ousmane Sylla, directeur préfectoral de l’environnement, eaux et forêts pense que pour se rendre compte de la difficulté de gérer l’environnement, c’est quand vous êtes mis à la tâche.

« Parmi vous, il y en a qui font les sciences de l’environnement dans des grandes écoles. Je n’ai rien à vous apprendre. Vous pouvez tous apprendre à l’école. Mais ce que vous êtes en train de faire maintenant, c’est ça l’environnement. Vous ne pouvez-vous en rendre compte qu’il est difficile de gérer l’environnement que si vous êtes à la tête d’une entité pour gérer l’environnement », a-t-il coupé court.

Cette activité avait mobilisé plusieurs jeunes dont la plupart étaient des couturières. Le gouverneur et le préfet ont brillé par leur absence, mais se sont fait représenter respectivement par le chef de cabinet du gouvernorat et le secrétaire général des affaires administratives de la préfecture.

Aissata Camara, correspondant régionale à Mamou