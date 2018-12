Ministère de la Jeunesse : lancement de la caravane nationale de la citoyenneté et de l’unité nationale à N’zérékoré

Après les étapes Boké, Kindia, Mamou, Labé, Kankan, c’est au tour de la ville de N’zérékoré d’abriter cette caravane ce dimanche 30 décembre.

Ils étaient au total 50 jeunes, 6 membres de l’unité de coordination, mais aussi les autorités locales qui ont pris part à cette caravane nationale de la paix et de la citoyenneté.

C’est le chef du cabinet du gouverneur Jean Smith qui a fait le lancement de cette activité.

Dans son allocution, il a salué le ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes pour cette initiative qui vise selon lui, à renforcer la cohésion pacifique entre les Guinéens.

Le représentant du gouverneur a ensuite invité les participants à la pérennisation de ce programme.

Pour sa part, le préfet de N’zérékoré, Sory Sanoh à quant à lui invité les directions régionales et préfectorales de la jeunesse à l’organisation régulière de telles activités afin de mieux sensibiliser et enseigner les jeunes sur la notion du volontariat et du civisme.

Barahima Kouyaté, chargé de formation à l’agence nationale du volontariat jeunesse et caravane au Ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a donné la raison de la présence de la caravane au sud de la Guinée.

“C’est une action qui a été initiée par le ministère de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. Après donc, les étapes des autres villes, aujourd’hui nous sommes à N’zérékoré pour passer le message de paix, de civisme, de citoyenneté, de volontariat et d’ecocitoyenneté, c’est-à-dire la protection de notre environnement,” a-t-il expliqué.

Parlant des attentes, il confie :”nous souhaitons qu’à la fin de cette activité que la jeunesse se donne les mains, mais aussi participe au développement économique et social de notre pays à travers le volontariat ».

Après donc ces interventions, les sketchs ont été réalisés par les participants.

Dans ces sketchs, il était question de passer les messages de civisme et de volontariat sur l’insalubrité, la protection des édifices publiques mais aussi sensibiliser les citoyens afin de s’acquitter de leur devoir, comme le paiement des factures de courant, d’eau et autres.

Cette activité a pris fin ce même dimanche à 14 heures dans la salle de CECOZ.

Après N’zérékoré, c’est la région administrative de Faranah qui doit accueillir ce lundi la caravane nationale de paix et de citoyenneté.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré