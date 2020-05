Ministère de la jeunesse : Ousmane Kandet nommé chef de service communication et relations publiques 

Le journaliste Ousmane Kandet a bénéficié d’une promotion au Ministère de la jeunesse. Dans un arrêté signé du ministre Mamadou Mouctar Diallo, Ousmane Kandet est nommé chef de service communication et relations publiques.

A ce poste, le journaliste aura en charge de gérer la communication du département mais aussi ses relations avec la presse.

« C’est avec beaucoup d’humilité et le cœur transi d’enjouement que je vous informe de ma nomination par arrêté ministériel au poste de Chef de Service Communication et Relations Publiques du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes. Cette promotion professionnelle est l’aboutissement de la confiance témoignée envers ma modeste personne par le Ministre Mouctar Diallo. Il vient de m’offrir l’opportunité de faire mes preuves à travers les tâches et les responsabilités qui m’ont été confiées. Je lui exprime toute ma gratitude et mes sincères remerciements. Je m’efforcerai de mériter sa confiance en lui garantissant l’assurance d’un travail de qualité et de relever le défi qui incombe. Et, j’espère sincèrement lui faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. C’est une immense émotion et une grande joie pour le journaliste que je suis », déclare le nouveau promu.

Thierno Sadou Diallo