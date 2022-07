Ministère de la justice et des droits de l’homme: Alphonse Charles Wright prend fonction et décline ses grandes ambitions

Nommé le 8 juillet dernier ministre de la justice et des droits de l’homme en remplacement de Me Moriba Alain Koné, le Magistrat de profession, Alphonse Charles Wright a été officiellement installé dans sa nouvelle fonction, ce mardi 12 juillet. La cérémonie s’est tenue dans la salle de conférence dudit ministère.

Le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdourahmane Sikhé Camara qui a procédé à l’installation du nouveau ministre a profité de l’occasion pour remercier le ministre sortant pour les réformes qu’il a engagées « Monsieur le ministre sortant, au vu de vos compétences, vos expertises dans le domaine juridique, votre nomination au poste du ministre de la justice et des droits de l’homme a suscité beaucoup d’espoir pour la redynamisation de l’administration judiciaire en République de Guinée. C’est le lieu de reconnaitre que votre passage à la tête de ce département n’a pas été vain en actions concrètes car vos projets et initiatives de garantir le droit pour tous conformément à la vision du président de la transition en témoigne. Cependant, il reste beaucoup à faire ».

Au ministre entrant, Alphonse Charles Wright, il dira : « Monsieur le ministre entrant, depuis quelques temps, la justice est secouée dans de nombreuses contraintes au point de perdre son autorité, sa personnalité et sa puissance en tant que troisième pouvoir ainsi que son efficience et ses nobles objectifs. C’est pourquoi monsieur le ministre, vous prenez fonction pour palier aux manquements qui nous interpellent tous, notamment: l’instrumentalisation de la justice, la corruption récurrente tantôt au sein de l’appareil judiciaire que dans l’administration publique… », a-t-il indiqué.

Me Moriba Alain Koné a après avoir remercié le président de la transition pour la confiance placée en lui et les réformes engagées durant le temps qu’il a passé à la tête du département souligné : « Le département de la justice est des Droits de l’homme que j’ai l’honneur de conduire sous la direction éclairée du président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya qui a très tôt engagé les réformes tendant à permettre à la justice de mériter la qualité de boussole qu’il a accordé pour la conduite de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. Il s’agit entre-autres: de l’amélioration de l’accès aux droits, à la justice, du renforcement de l’indépendance d’une magistrature responsable, du renforcement des capacités institutionnelles et humaines et de la lutte contre la corruption et l’impunité. Il reste entendu que les premiers jalons de cette lutte contre la corruption et l’impunité furent notamment la mise en place et l’opérationnalisation de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) ».

Prenant la parole, le ministre de la justice est des droits de l’homme entrant, Alphonse Charles Wright a après la reconnaissance devant le tout puissant Allah remercié de vives voix le Colonel Mamadi Doumbouya pour sa confiance une fois de plus renouvelée.

Poursuivant, Alphonse Charles Wright décline les priorités qu’il envisage matérialiser à la tête de ce département stratégique « A court terme, nous nous fixons comme priorité; la validation du projet de politique pénale du Gouvernement conformément à l’article 37 du code de procédure pénale dont nous avons la charge de conduire et de veiller à la cohérence de l’application sur le territoire de la République ; la signature des projets de texte d’application du code de procédure pénale; la signature des textes d’application du régime juridique des établissements pénitentiaires et du statut du personnel pénitentiaire; la validation des résultats de l’évaluation du plan d’actions prioritaires de réforme de la Justice 2015-2019; la résolution de la situation des magistrats mis à la retraite pour leurs pensions qui n’a que trop duré; l’adoption et la validation du projet de décision portant Attributions et Organisation du Service de la Gestion de la Carrière et des Pensions des Magistrats; la proposition d’un mouvement général des Magistrats et Greffiers en tenant compte des critères de probité, d’intégrité et d’expérience », a-t-il fait savoir dans une salle archicomble.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l’appareil judiciaire et la célérité dans le traitement des procédures judiciaires, Alphonse Charles Wright ambitionne plusieurs réformes.

« Doter le Ministère de la Justice et des droits de l’Homme d’un logiciel lui permettant de s’enquérir, en temps réel des actes pris par les différents services judiciaires et pénitentiaires et de qualification juridique pour une meilleure mise en œuvre de la politique pénale tant des parquets généraux que des parquets d’instance qui sont placés sous le contrôle du Garde des Sceaux. Renforcer les capacités de l’Inspection Générale des services judiciaires pour permettre des inspections périodiques, inopinées sanctionnées par des rapports cohérents. La mise en place d’un numéro vert pour dénoncer en temps réel des cas de corruption sous toutes ses formes. Les organisations non gouvernementales et associations régulièrement constituées conformément à la loi seront ramenées à constater de manière objective, sans diffamation ou dénonciation calomnieuse dans les juridictions à travers tout le pays », a-t-il déclaré.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de plusieurs ministres et hauts cadres dont le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, la ministre de la communication, le ministre secrétaire général du gouvernement, la ministre de l’environnement, le ministre de la santé, le secrétaire général à la présidence, des Magistrats, les Avocats, les huissiers, les Greffiers, entre-autres.

Mamadou Yaya Barry