Ministère de la Sécurité : Bachir Diallo promet d’en faire « le meilleur de tous les départements »

Vingt-quatre heures (24h) à peine après sa nomination, le nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile Bachir Diallo a été installé dans ses nouvelles fonctions ce vendredi 22 octobre 2021 à Coléah.

La cérémonie s’est déroulée en présence de ministre secrétaire général du gouvernement, du ministre délégué à a défense, de quelques membres du CNRD et hauts cadres du département de la sécurité et de la protection civile.

Dans son allocution, Nawa Damey secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile a exprimé la disponibilité de tout le département à accompagner le nouveau ministre dans ses nouvelles fonctions

« Ce choix nous rassure de la volonté de Monsieur le Président de la République, Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya de répondre aux attentes des populations guinéennes, mais surtout des services de police et de sécurité que nous sommes. Comme vous le savez, le défi est grand. Et donc Monsieur le ministre, nous sommes prêts à vous accompagner et à être avec vous pour la réalisation des objectifs qui nous sont assignés par Monsieur le Président de la République et par Monsieur le Premier ministre », a-t-il déclaré.



Venu au nom du gouvernement procéder à l’installation du nouveau ministre dans ses nouvelles fonctions, le Secrétaire Général du Gouvernement Abdourahmane Sikhè Camara a rappelé au nouveau ministre que l’un des plus grands défis auxquels il devra faire face est le rétablissement de la confiance entre les populations et les services de sécurité et de protection civile.

« Cette confiance placée en lui par le Président de la République prouve à suffisance l’intérêt que le Chef de l’État, Chef suprême des armées accorde à la promotion des cadres guinéens sur la base du mérite, de l’engagement et de la motivation des uns et des autres pour s’intégrer dans le processus de développement socioéconomique de notre pays.Monsieur le ministre vous prenez fonction dans un contexte de la transition, un contexte très particulier de l’histoire de notre pays avec d’énormes défis à et le souci de sécurité des populations guinéennes. Dans ce contexte le ministère de la sécurité et de la protection civile occupe une place de choix dont vous avez la lourde charge de gérer désormais (…). Monsieur le ministre, l’un des plus grands défis qui vous est le rétablissement de la confiance entre les populations et les forces de sécurité et de protection civile qui se sont, faut-il le rappeler, fortement dégradées suite aux manifestations politiques qui ont caractérisées la vie nationale de notre pays ces dernières années », a-t-il rappelé.

Dans son discours de circonstance, le nouveau ministre Bachir Diallo, conscient de la lourde tâche qui lui est désormais assignée, a promis de faire du département de la sécurité et de la protection civile, le meilleur de tous les départements ministériels.

« La tâche qui nous attend elle est énorme, mais elle n’est pas impossible. Je suis là aujourd’hui pour relever ce défi énorme et je vais rélever ce défi, mais seul je ne pourrai pas. C’est avec vous, avec le concours des uns et des autres, la détermination de tout un chacun qui nous permettra d’arriver à cette fin. Pour cela en vertu des pouvoirs qui sont désormais les miens, je vais être emmené avec vous et par vous à faire de ce département, le meilleur de tous les départements. Je vous garantis qu’on y arrivera », a-t-il assuré.

Maciré Camara