Ministère de la Sécurité : quand le ministre Bachir Diallo charge l’équipe sortante

Invité ce vendredi 10 décembre 2021 dans l’émission « les Grandes Gueules » de la radio Espace FM, Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a abordé beaucoup de sujets liés à son département, notamment l’état dans lequel il a trouvé ledit ministère .

Selon lui, il n’a trouvé aucun dossier brûlant sur son bureau. Ce qu’il trouve anormal.

« Vous savez, lorsque vous venez à la tête d’un département, le premier jour, vous devez trouver des dossiers sur votre table. Les dossiers les plus brûlants et l’ensemble des textes qui gouvernent votre département. Justement, je n’ai pas trouvé cela. J’ai eu l’impression que l’on venait de créer le département de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre Damantang n’était plus là, le département était géré par le secrétaire général et qui assumait les fonctions de ministre par intérim. Je voulais juste vous dire, ce n’est pas ministre entrant d’aller vers les dossiers les plus brûlants, les textes les significatifs, il doit les trouver sur son bureau. Ça ne veut pas dire que ces textes n’existent pas mais pour un département qui fonctionne normalement lorsque le.ministre arrive, il doit trouver tout ça sur son bureau. Mais imaginez un ministre qui arrive, il fait l’effort pour demander à tel directeur, à tel fonctionnaire de la police j’ai besoin de tel document. Ce n’est pas au ministre de le faire. Je vais expliquer ça en faisant juste allusion à la mauvaise gouvernance qui a caractérisé la Guinée ces dernières décennies mais surtout accélérée lors de la dernière décennie. Comment vous pouvez imaginer à l’arrivée d’un nouveau ministre que vous veniez qu’il n’y ait ni briefing, ni doccuments, rien de brûlant sur votre bureau. La question qu’il faut se poser, est-ce que c’est de cette façon on doit gourverner un pays ? Je devais trouver tout ça sur place. Il m’a fallu une semaine, pour aller récupérer ces documents un à un, les consulter et pour savoir sur quel pied repartir. », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano