Ministère de la ville : la nouvelle DAAF Soua Doré installée dans ses fonctions

Une passation de service entre la cheffe sortante de la Division Affaires Financières et celle entrante du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire eu lieu ce vendredi, 10 juillet 2020, à Kaloum.

En présence de hauts cadres du département, madame Habayatou Bah qui a passé le témoin à Soua Doré a, dans son discours de circonstance rappelé la mission qui lui a été assignée.

« Les activités de mon service ont été consacrées à l’élaboration et à l’exécution du budget du département dans le cadre des lois de finances initiales et rectificatives, au suivi financier des projets de développement, mais aussi à la participation de l’élaboration du Plan National de Développement Économique et Social (PNDES), du programme d’investissement public(PIP) 2021-2023 et du cadre des dépenses à moyens terme (CDMT) auquel est inscrit le ministère depuis 2018 », estime-t-elle.

Le Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire compte plusieurs projets. Habayatou Bah mentionne ceux en cours d’exécution financière. Ce sont d’après elle, « la construction du siège du Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire dans le centre directionnel de Koloma ; les études d’actualisation et d’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisation des préfectures de Forécariah, Boffa, Boké et Siguiri ; les études de viabilisation des itinéraires de dessertes et de liaison inter quartier des villes de Conakry, Coyah et Dubreka ; la délimitation, l’implantation et le bornage des domaines et réserves de l’État ; le désenclavement des quartiers sous équipés de Conakry », a-t-elle énuméré.

Pour sa part, la DAAF entrante a assuré de son dévouement sans ses nouvelles fonctions. « Vous avez en face de vous une personne qui vient pour vous servir de façon loyale, sincère et passionnée. Comme je l’ai fait au Ministère de l’Enseignement Supérieur pour mes précédents responsables, je suis à votre entière disposition, vous avez mon dévouement le plus incommensurable », a rassure Soua Doré.

Au terme de la cérémonie, la nouvelle cheffe de DAF a été installée dans ses nouvelles fonctions par le délégué de l’inspection générale tandis que celle sortante a été mutée pour le même poste au Ministère des Affaires Sociales et des personnes Vulnérables.

Maciré Camara