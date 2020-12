Ministère de la Ville : le Ministère des Mines à travers le PAGSEM offre des équipements à la DICLOCAV

Dans le cadre du renforcement des capacités du guichet unique du foncier et du permis de construire, la société financière internationale (SFI) a sollicité l’appui du département en charge des Mines et de la Géologie à travers le projet d’appui à la gouvernance dans le secteur minier (PAGSEM) pour l’équipement des locaux dudit guichet.

Composés de matériels informatiques, bureautiques, des fournitures et de la logistique, ces équipements ont été officiellement remis ce vendredi, 18 décembre 2020, à Conakry en présence des chefs de cabinet des Ministères des Mines, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, des responsables du projet PAGSEM, du représentant de la SFI, et de nombreux travailleurs de la direction nationale de construction, du logement et du cadre de vie (service bénéficiaire).

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur national par intérim de la DICLOCAV, Dr Fama Camara a mentionné que le guichet unique a été créé pour la facilitation d’obtention du permis de construire par la réduction du délai de 28 jours environ à 7 jours.

« Le précieux don du ministère des Mines et de la Géologie à travers le PASGEM avec l’appui de la Banque Mondiale (BM) par la SFI, permettra de dynamiser à coût sur les activités du guichet unique du permis de construire et aussi les autres réformes entreprises par notre département à savoir, la mission conjointe de la DATU-DICLOCAV, l’examen des dossiers avant délivrance. »

Pour le coordinateur du PAGSEM, le guichet unique du foncier et du permis de construire est un outil extrêmement important pour l’amélioration du climat des affaires.

« Le PAGSEM, a contribué avec joie à cette opération étant donné que nous sommes très conscients de l’utilité de la structure à mettre en place. Je voudrais dire ici que le ministère tutelle qu’est celui des Mines et de la Géologie a appuyé avec enthousiasme et autorisé avec la plus grande diligence la mise en œuvre de cette opération. Aujourd’hui donc, nous avons livré avec la plus grande diligence, du matériel informatique, du matériel bureautique, des fournitures et de la logistique pour le nouvel organisme. Nous espérons que ces éléments vont être utiles et permettront de changer nos pratiques, nos délais pour satisfaire les nombreux clients qui viennent ici pour le permis de construire », dira en substance Sory Kouyaté.

De son côté, le représentant de la SFI à ladite cérémonie fera savoir que « la SFI a entamé des concertations avec le PAGSEM pour la prise en charge de l’acquisition du matériel et des fournitures au profit du guichet unique. Cette collaboration a été facilitée par une justification de l’amélioration que le guichet apporterait au secteur minier, notamment dans la simplification des procédures d’obtention des permis de construire dans le cadre de l’exercice des activités des entreprises minières, notamment celles en phase d’installation ou de construction. »

En remettant ces matériels aux responsables du Ministère de la Ville et de l’aménagement du territoire, le chef de cabinet du Ministère des Mines et de la Géologie, Ahmed Sékou Keita a insisté sur leur utilisation judicieuse.

« Dès l’arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, il a entrepris de vaste programme reforme, notamment l’amélioration du cadre des affaires pour rendre notre pays plus attractif. Donc la cérémonie d’aujourd’hui qui consiste à l’opérationnalisation du guichet unique du permis de construire, rendre dans le cadre de cette politique. Comme vous le savez, l’opérationnalisation de ce guichet unique permettra de réduire le délai de traitement du permis de construire qui était de 30 jours et qui est ramené à une semaine. Ce qui veut dire que cette reforme rendra encore notre pays plus attractif pour les investissements et va faciliter l’implantation de nouveaux investissements dans notre pays. »

Prenant la parole au nom de son ministre (Dr Ibrahima Kourouma), la cheffe de cabinet de la Ville et de l’aménagement du territoire, Hadja Mariama Bangoura, a tout d’abord remercié et félicité le donateur, avant d’indiquer que ces équipements seront utilisés à bon escient.

« Nous sommes très contents de ce don et nous mesurons tous les enjeux. Parce que comme l’a si bien dit mon collègue du Ministère des Mines et de la Géologie, cette opérationnalisation du guichet unique du permis de construire va faciliter le climat des affaires en Guinée. Vous vous souviendrez qu’en 2019, de 75è rang africain, nous sommes revenus au 50è rang grâce au permis de construire. Donc, si nous avons ces matériels aujourd’hui et qui vont nous faciliter le travail, je crois que le pays ira de l’avant. Nous prenons l’engagement devant le donateur que ces matériels seront utilisés à bon escient. »

