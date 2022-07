Ministère de l’Energie : Aboubacar Sakho nommé directeur de la communication et des relations publiques…

A travers un arrêté ministériel, le journaliste Aboubacar Sakho a été nommé au poste de directeur de la communication et des relations publiques au cabinet du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

Diplômé de Droit privé de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Aboubacar Sakho a fait ses preuves au sein de la presse guinéenne. Il a été le directeur de publication et coordinateur de l’OGP Magazine, directeur de publication de l’hebdomadaire l’Observateur.

Au début des années 2000, il a été désigné « Journaliste de l’année » par le département de l’information de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Talentueux et pointu, M. Sakho est aujourd’hui un fin connaisseur de la stratégie de communication. Sa nomination au cabinet du Ministère de l’Energie est perçue comme une assurance certaine de changer les choses dans un département qui a besoin de redorer son image.

Ci-dessous, le parcours d’Aboubacar Sakho…

Expériences professionnelles :

Depuis Novembre 2021 : Directeur de Publication et Coordinateur de l’OGP Magazine.

Mars 2017 à Juillet 2019 : Conseiller Spécial Attaché de presse près de PDG du Groupe Guicopres.

12 Mai 2001 : Consacré Journaliste de l’Année par le Département de l’Information de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO.

Cette distinction est le fruit des Articles de Presse couvrant toute la Sous-Région et matérialisée par la remise par le Conseil National de la Communication CNC DE LA Carte de Presse CEDEAO permettant au bénéficiaire d’exercer le métier de Journaliste dans les Etats Membres de l’Organisation.

Janvier – Février 2001 : Directeur de Publication de l’Hebdomadaire d’Informations Générales d’Analyse de la Guinée « l’Observateur ».

Tâche : S’assurer de la Conformité des articles avec l’éthique et la déontologie du Métier de Journaliste. Répondre devant les Juridictions des Poursuites Judiciaires intentées contre le journal par les lecteurs. Rédiger des articles de Presse et assurer le paiement correct des Salaires du Personnel

Décembre 1998 – Janvier 1999 : Conseiller Juridique de l’Hebdomadaire d’Informations Générales et d’Archives de la Guinée « Le Spécial ».

TÂCHE : S’assurer que les différents articles à publier ne portent pas atteintes à l’honneur et à la considération des citoyens. Animer la Rubrique Juridique du Journal à travers la rédaction des articles à caractère Juridique ;

Président du Haut Conseil aux Affaires Electorales de la Préfecture de Kérouané.

TÂCHE : Formation du Bureau de la Cellule Préfectorale du Haut Conseil aux Affaires Electorales Couvrant Dix (10) Sous-Préfectures.

Octobre 1998 – Décembre 1998 : Membre du Haut Conseil aux Affaires

Electorales en Abrégé HCE suivant décret N° 208/PRG/SGG/98.

TÂCHE : Superviseur en Amont et en Aval de tout le processus Electoral de la Présidentielle de 1998 en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Principal Organisateur du Scrutin.

FORMATIONS

2004-2008 : Zoomvliet Collège de Bergen op Zoom au Pays Bas

Diplôme obtenu : Certificat d’Aptitude de la Langue Néerlandaise

1994 – 1998 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Faculté de Droit des Sciences Economiques et de Gestion.

Diplôme obtenu : Maîtrise en Droit Privé.

1er Août 1993 : Lycée Wossou de la Préfecture de Kindia – République de guinée.

Diplôme obtenu : Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire, Série Sciences Sociales.

Formations professionnelles :

05 Avril 2000 : Formation animé par la National Democratic Institute (NDI) au Centre Américain de Conakry sur la « Gestion des Crises Politiques Post-

électorales ».

01 au 08 Juin 1999 : Formation au Centre Culturel Franco-Guinéen de

Conakry « Sur les reportages en période de conflits ».

06/03/1996 au 07 Juin 1998 : Ecole Nationale de Secrétariat,

d’Administration et du Commerce (ENSAG) de Conakry.



PUBLICATIONS

• Articles sur les Droits de l’Homme, la Politique, l’Economie

Guinéenne, l’Inflation, la Dette, la Corruption, le Processus Electoral

et la Transition en République de Guinée.

• Grandes Interview des Hommes Politiques Guinéens.

LANGUES : Française, Néerlandaise (bonne Notion)

Anglaise (Moyen).

CENTRE D’INTERET

• Politique de Développement, Education, Droit de l’Homme,

Libertés Publiques, Economie et Diplomatie.