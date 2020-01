Ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement : avis d’appel d’offres public à manifestation d’intérêt

RECRUTEMENT D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR APPUYER LE MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DU SECTEUR DE L’EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN

N°01/MHA/PUEG/C/2020

Le Gouvernement de la République de Guinée a obtenu un Don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) d’un montant de 30 millions $ US, pour financer le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), en vue de faciliter l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le Grand Conakry.

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) se propose d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du contrat d’assistance technique à la mise en œuvre de la réforme du secteur de l’eau potable en milieu urbain.

Objectifs de la mission :

L’objectif de la mission d’assistance technique est de contribuer au renforcement des capacités du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans le processus de mise en œuvre de la réforme institutionnelle de seconde génération du secteur de l’hydraulique urbaine. De manière plus spécifique, il s’agira de mettre à disposition du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement une assistance technique pour l’appuyer dans le processus de réforme institutionnelle et l’aider à mobiliser une expertise technique spécialisée pour :

i) la réalisation des études stratégiques liées à la réforme, notamment :

La mise à jour du cadre juridique et réglementaire du secteur urbain de l’eau potable ;

L’élaboration d’une nouvelle lettre de politique sectorielle ;

L’élaboration d’une étude tarifaire et la mise à jour du modèle financier de la Société des Eaux de Guinée (SEG).

ii) la mise à disposition d’un expert pour appuyer les équipes du MHA dans la supervision du processus de réforme, ainsi que la coordination, le suivi et la facilitation de la mise en œuvre des activités de la Société Financière Internationale (SFI). Dans ce cadre, la mission d’assistance technique contribuera au renforcement des capacités d’analyse et de négociation du MHA dans le processus de sélection et de mise en place du nouvel opérateur à la SEG.

Durée de la mission :

La durée globale de la mission est estimée à 18 mois dont 3 mois d’accompagnement du MHA dans le processus de sélection de l’opérateur qui sera chargé de l’exploitation et de la distribution de l’eau en milieu urbain.

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), invite les Cabinets « Consultants » éligibles à manifester leurs intérêts à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l’exécution et l’achèvement des contrats similaires durant les dix (10) dernières années dans des conditions semblables, disponibilité des compétences parmi le personnel de management (ou d’encadrement) de la firme, etc. ; chaque référence doit être attestée par le maître d’ouvrage) ou tous autres dossiers démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour l’exécution des services sollicités.

Les membres de l’équipe de consultants choisie devront justifier chacun au moins de deux (2) expériences concluantes en matière d’expériences similaires en réforme dans le secteur de l’eau, particulièrement en Afrique ou dans les pays du Sud.

Méthode de sélection

Les consultants seront sélectionnés selon la méthode « Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) » telle que décrite dans les Directives de Consultants : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, édition janvier 2011 révisé en octobre 2014. Une liste restreinte de trois (3) bureaux d’études au minimum, sans dépasser six (6) au maximum, sera établie à l’issue de cet appel public à manifestation d’intérêt.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » édition janvier 2011 révisé en octobre 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d’intérêts dans le cadre des Services objet de la présente Sollicitation de manifestation d’intérêt : « Un consultant ne doit soumettre qu’une seule proposition soit à titre individuel ou soit en tant que membre d’un groupement. Si un consultant, y compris membre d’un groupement, soumet ou participe à plus d’une proposition, toutes ces propositions seront disqualifiées. Toutefois cela ne limite pas la participation d’un consultant en tant que sous-traitant, ou d’un individu en tant que membre d’équipe, à plus d’une proposition lorsque les circonstances le justifient et que cela est autorisé par la Demande de Propositions ».

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes en vue de renforcer leurs compétences respectives sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

+Le dossier de manifestation d’intérêt doit être rédigé en langue française

Les Cabinets / Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) à l’adresse suivante : Mme Mariame SANKHON, PRPM/MHA Tel : (224) 627 88 44 62, Email : Sankmarie18@gmail.com , ibnenefria@gmail.com sise à Almamya Commune de Kaloum et ou à l’Unité de Gestion du Projet Sise à Landréah Commune de Dixinn Tel: (224) 657 33 00 62/ 664 26 98 03 Email : b.s.dokore@gmail.com, aboubasivory@gmail.com.

Date limite et lieu de remise des candidatures :

Les Manifestations d’Intérêt doivent être déposées en version papier sous pli fermé auprés du service de Passation des Marchés du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) Sise à Almamya Commune de Kaloum, Conakry, République de Guinée, Téléphone : (224) 627 88 44 62, Email : Sankmarie18@gmail.com, ibnenefria@gmail.com, en personne ou par courrier en un (1) original et deux (2) copies au plus tard le 27 février 2020 à 10 heures 30 mn.

Les offres seront ouvertes le même jour à l’adresse mentionnée ci-dessus à 11 heures 30 mn, en présence des représentants des Cabinets / Consultants qui souhaitent être présents à l’ouverture.

Conakry le 15 Janvier 2020

Le Secrétaire Général