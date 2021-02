Ministère de l’Industrie : le secrétaire général annonce la réalisation d’une unité de zone industrielle pilote

Le Secrétaire Général du ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises (PME), Alsény Sylla, a, au nom de l’ensemble des travailleurs, présenté mercredi 27 janvier dernier, les vœux de nouvel an, au ministre Tibou Kamara et a saisi l’opportunité pour parler des perspectives du département.

« Nous avons réalisé beaucoup de politique industrielle, mais si nous n’avons pas des infrastructures pour accueillir les unités industrielles en termes de zones et d’aménagements, ça va être très difficile que la politique industrielle se mette à l’œuvre. Donc, nous allons réaliser des infrastructures. Et heureusement, dans ce cadre, on a signé un accord de crédit avec la BADEA pour la réalisation d’une unité de zone industrielle pilote dans la préfecture de Forecareah. Egalement dans le cadre des PME, nous allons rendre opérationnel le centre d’appui des PME qui est un incubateur permettant aux jeunes porteurs de projets de murir leurs projets, surtout les startups…Au niveau de la propriété intellectuelle, nous allons rendre aussi certains produits guinéens, à l’image de l’ananas Daron de Kindia et le Café de Ziama, nous allons rendre ces projets comme des indicateurs géographiques…Au niveau aussi de la promotion du secteur privé, nous allons rendre la révision du code des investissements et tenir la première session de Guinée Business Forum, qui est un cadre de concertation entre l’État et le secteur privé…Au niveau de la technologie, nous venons de rénover le centre-pilote de technologie. C’est un centre qui est destiné à réaliser des outils nécessaires, pour que les unités industrielles ne commandent pas leurs matériels à l’extérieur, mais surtout à réaliser des prototypes permettant de renforcer la politique agricole du chef de l’État. », a indiqué M. Sylla.

Mamadou Yaya Barry