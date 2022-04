Ministère des Infrastructures et des transports : avis général de passation de marchés

1. La République de Guinée a sollicité et obtenu un financement d’un montant 159,56 Millions d’Euros, sous la forme de Vente à tempérament, de la Banque Islamique de Développement pour financer le Projet de Construction de la Route Labé-Mali (107 Km) Projet GIN 1019 et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements pour l’acquisition de biens, travaux et services connexes et de services de consultants nécessaires dans le cadre de ce projet. Ce projet est financé conjointement par l’Etat Guinéen pour un montant de 1,2 millions d’euros. Ce qui porte le coût total du projet à 160,76 Millions d’Euros.