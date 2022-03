Ministère des Sports : des cadres du département outillés en techniques d’élaboration et de management de projets

Dans le cadre du plan d’urgence du renforcement des capacités et des compétences de son personnel par rapport aux nouveaux outils, le département de la jeunesse et des sports a démarré ce Mercredi 9 Mars, au siège du COCAN, une formation sur le renforcement de capacité en management de projet. Les cadres (35) de ce ministère seront également outillés sur des modules qui rentrent dans le cadre de la conception et planification de la charte du projet, du cahier des charges et le plan d’action, mais aussi sur l’organisation du projet, le rôle des cinq (5) acteurs d’un projet et sur l’estimation budgétaire d’un projet d’infrastructures.

Pour la circonstance, le Directeur des ressources humaines, Kingoma Camara, l’initiateur de ladite formation a tenu à préciser : « Nous avons initié ce programme pour outiller les cadres sur le cadrage juridique des bailleurs de fonds qui accompagnent l’Etat, la structuration des projets et l’harmonisation entre les différents concepts, pour que nous soyons en mesure de soumettre à l’appréciation d’un bailleur de fonds, un projet et qu’il puisse nous accompagner. Mais aussi de faire face au projet ambitieux de ce ministère qui s’inscrit déjà dans le plan opérationnel de 2022.

Le formateur, Mamoudou Babila Keïta, Directeur général de Business and développement consulting a de son côté expliqué que : « C’est le début d’un processus dont l’objectif est d’actualiser les connaissances des cadres du ministère de la jeunesse et des sports, mais également ceux du Budget en Management de projet. Cette formation permet à ces cadres de concevoir des projets de développement, les planifier, mettre en œuvre, mais surtout maîtriser des instruments de suivi et d’évaluation, qui est un grand danger pour nous »

Plus loin, il souligne : « l’organisation d’une CAN, est un projet d’envergure qui demande beaucoup de techniques, beaucoup d’ingéniosité. Il faut outiller aujourd’hui ces jeunes afin d’aller vers la conception de vrais projets, des projets à dimensions locale, régionale et nationale »

Présidant la cérémonie de lancement, la cheffe de cabinet du département de la jeunesse et des sports, Fatoumata Conté justifie l’organisation de l’atelier de formation : « De nos jours, le secteur de la jeunesse et des sports est en profonde mutation et son efficacité dépend dans une large mesure de la capacité technique de ses animateurs à analyser, élaborer, concevoir et mettre en œuvre des projets indispensables pour l’atteinte des objectifs. Et c’est en cela que se justifie pleinement l’organisation de ce présent atelier de formation. C’est pourquoi, en inscrivant cette formation comme, une des activités prioritaires de notre département, nous avons voulu mettre en harmonie la performance économique des services avec les exigences d’un programme ambitieux des projets de jeunesse et des sports.

Durant ces trois jours de travaux, ces participants seront en mesure de se performer en matière de pilotage de projet, en se dotant d’outils et d’aptitudes clés, tirés de cette formation. Mais aussi amener à se partager les principes clés du management de projet », a-t-elle justifié.

Kalidou Diallo