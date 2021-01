Ministère des TP : report de la passation de témoin entre Naïté et Emilie Diaby

Ceux qui veulent voir un nouveau chef conduire le département des Travaux publics (TP) doivent encore ronger leur frein. L’énergique Moustapha Naïté ne passera pas le témoin ce mercredi à Kadiatou Emilie Diaby. La cérémonie a été finalement reportée. Elle pourrait se tenir dans les prochains jours.

Proche à la fois du chef de l’Etat et de la ministre du Plan MamaKany Diallo, la nouvelle promue qui est haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement (BAD) est la fille du feu colonel Kaman Diaby, ex-chef d’état-major adjoint de l’armée sous le président Ahmed Sékou Touré.

Moustapha Naïté -ingénieur génie civil et économiste, sorti droit de l’Université Northeastern aux Etats-Unis- quitte les Travaux publics après près de 3 ans de service. Il laisse de gros et impressionnants chantiers qu’il a ouverts et avait une vision moderne du réseau routier guinéen qui a aujourd’hui complètement vieilli.

Ousmane CAMARA