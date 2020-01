Ministère des Transports : Aboubacar Sylla reçoit les vœux de nouvel an de ses collaborateurs

Les cadres du Ministère des transports ont présenté ce vendredi 10 janvier, leurs vœux de nouvel an au ministre Aboubacar Sylla.

Cette cérémonie s’est tenue dans l’enceinte du ministère des transports en présence de tous les travailleurs de ce département.

Le secrétaire général qui a présenté au nom de tous les cadres, les vœux de nouvel an, a expliqué que depuis l’arrivée d’Aboubacar Sylla à la tête de ce département, plusieurs réformes ont été engagées et menées à terme

“C’est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole au nom de l’ensemble des travailleurs du ministère, pour vous adresser Monsieur le d’État ainsi qu’à votre famille et à vos proches, nos vœux de bonne et heureuse année 2020. Nous prions Dieu le tout puissant, que cette année soit pour vous, une année de paix, de santé, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises (…) Depuis votre nomination à la tête de ce département, vous avez réussi à conduire à terme, une série de réformes, dont les résultats tangibles ont donné une nouvelle dynamique à nos différentes activités et le cadre institutionnel s’est véritablement renforcé dans l’optique de consolider davantage les conditions d’organisation du transport”, a dit Mohamed Cheik Touré.

Dans sa réponse aux vœux de ses collaborateurs, le ministre d’État, ministre des transports s’est réjoui du caractère festif de cette cérémonie tout en indiquant que 2020 sera une année de concrétisation de beaucoup de projets engagés par son département.

“Je suis particulièrement heureux de participer à cette cérémonie(…) les collaborateurs que vous êtes, vous avez tenu à ce que le caractère fraternel de notre collaboration soit mis en évidence dans le cadre d’une telle cérémonie où on se retrouve dans la joie, dans la fraternité, dans l’amitié, pour célébrer l’arrivée du nouvel an et pour surtout échanger de vœux, pour que cette année nous apporte plus de bonheur, plus de santé, plus de prospérité. Monsieur le secrétaire général, dans son discours, a cité un bilan qui peut paraître pour certains comme étant un bilan flatteur, mais pour nous, c’est un bilan qui nous invite plutôt à encore plus d’efforts, pour l’année 2020. Je peux vous dire que l’année qui vient de commencer, est une année qui verra la concrétisation de beaucoup de projets qui ont été initiés en 2019. Ça sera la concrétisation des réformes qui ont été engagées et qui vont commencer à porter fruit, à partir du premier trimestre de cette année”, a-t-il indiqué.

Thierno Sadou Diallo

