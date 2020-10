Ministère des Transports : remise d’un important lot de kits sanitaires à la faitière patronale

Pour briser la chaine de propagation de la pandémie de Coronavirus, le ministère des transports a, pour la troisième fois, fait un don de kits sanitaires à la faitière patronale des transports. La cérémonie de remise, présidée ce mardi, 29 septembre par le chef de cabinet dudit ministère situé dans la commune de Kaloum, s’est déroulée devant plusieurs transporteurs issus de cette faitière.

« Ce don, comme vous le savez, le transport est par essence le vecteur par lequel le virus peut être transmis par tout le monde. Que ce soit dans l’avion, le bateau, le train, sur la route, dans les véhicules, les taxis, les bus, tout le monde se rencontre dans ces moyens de déplacement. Donc, si le gouvernement a déployé des efforts pour qu’on maitrise la propagation de ce virus, c’est pour aider justement cette faitière qui est notre collaboratrice pour aider à stopper la propagation du virus. Tout ce qui a été demandé a été obtenu, et c’est ce que nous mettons à la disposition de la faitière des transports au nom du gouvernement de Monsieur le Président de la République », a dit Mamadou Dia, chef de cabinet du ministère des transports.

Au nom de ses pairs, le vice-président de la faitière patronale des transports routiers, Bah Mamadou, a remercié le ministère pour cette donation qui va permettre aux transporteurs, passagers et syndicats de se mettre à l’abris de la pandémie qui fait des ravages dans le monde.

« Nous sommes très contents, nous sommes satisfaits de notre département de tutelle. Vous savez, on a essayé de mettre la faitière patronale en place pour regrouper tous les transporteurs routiers en République de Guinée, pour que le conseil d’administration de la faitière patronale, qui est composé de 12 membres, et 2 directeurs, puisse être l’interlocuteur de l’Etat auprès des transporteurs pour toutes les entités qui font le transport dans notre pays. Aujourd’hui, nous sommes au ministère des transports grâce à cette pandémie… Nous sommes très satisfaits de ce don et nous remercions nos collègues qui ont accepté d’être patients », précise-t-il.

Plus loin, il appelle les autorités à supprimer les barrages érigés dans le cadre des mesures de restriction sanitaire.

« Si vous regardez de Conakry à Coyah jusqu’à Kaka, on peut compter 12 barrages. Ce qui reste clair, il y a eu des barrages qui étaient mis en place pour les mesures sanitaires liées à notre sécurité sanitaire. Comme maintenant il y a eu un communiqué sur l’allégement des mesures, nous demandons que les barrages mis en place à cet effet, soient levés », a-t-il lancé.

Ce don d’une valeur de 670 millions de francs guinéens, va couvrir le grand Conakry (Conakry, Coyah et Dubréka ndlr).

Mohamed Cissé