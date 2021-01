Ministère du Commerce : la commune de Matam a désormais son guichet d’enrôlement des commerçants

La commune de Matam dispose désormais d’un centre d’enrôlement pour les demandes de carte professionnelle de commerçants. Ce guichet a été ouvert ce mercredi, 20 janvier 2021 par le Directeur national du commerce en présence des autorités communales, des cadres du Ministère du Commerce et le partenaire Groupe Falibra.

Après le guichet d’enrôlement sis au ministère, c’est le deuxième guichet qui ouvre ses portes pour l’enregistrement biométrique des commerçants.

Et selon Ousmane Bah, Directeur national du commerce intérieur, « ce centre va permettre aux opérateurs économiques qui sont dans la commune de Matam, de venir faire les formalités pour se faire délivrer la carte professionnelle de commerçant. Ce document justifie leur statut de professionnel de commerçant de biens et services. »

Pour sa part, le maire de la commune de Matam, Seydouba Sacko, s’est réjoui pour l’ouverture du centre dans sa commune. Ensuite, il a promis de s’évertuer pour la mise en œuvre effective de cette réforme de biométrie des commerçants à Matam.

Falilou Diallo, Directeur général du Groupe Falibra, partenaire technique, revient sur les critères d’obtention de la carte biométrique qui commencent pour un premier temps par « le versement de la redevance liée à sa catégorie dans un compte de son choix. Les comptes sont ouverts dans quatre banques de la place. Ensuite, l’opérateur se rend dans un guichet d’enrôlement muni du reçu de versement, son RCCM, son nif valide et son certification de résidence pour être enrôlé. Après ces deux étapes la carte est produite dans un délai de 72h puis mise à la disposition de la Direction Nationale du Commerce Intérieur. »

Présent à cette cérémonie, le président de l’union des consommateurs a invité les commerçants à se faire enregistrer. « Pour nous la carte professionnelle de commerçant, c’est comme la carte d’identité d’un citoyen. Vous l’avez, vous êtes répertoriés. Pour nous les consommateurs, c’est garantir votre crédibilité » déclare Ousmane Keita.

Pour rappel, la carte professionnelle de commerçant offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques à savoir : la facilitation de la libre circulation des commerçants et de leurs biens (contrôle routier, visa) ; l’identification et l’authentification de toutes les activités commerciales ; l’exercice de l’activité commerciale en toute légalité ; l’accès aux opportunités de formation et aux programme d’accompagnements.