Ministère du travail et de la fonction publique : le nouveau secrétaire général a pris fonction (Discours)

Récemment nommé à travers un décret du président de la transition, le nouveau secrétaire général du ministère du travail et de la fonction a pris fonction le samedi, 25 novembre 2021.

A cette occasion, Aboubacar Kourouma s’est engagé à servir loyalement la Guinée et les guinéens.

Ci-dessous, l’intégralité de son discours de prise de fonction.

Discours de prise de fonction du SG du MTFP

Monsieur le Secrétaire Général sortant

Monsieur le Chef de cabinet

Monsieur le Conseiller Service universel et recherche du MPTEN

Monsieur l’Inspecteur Général Adjoint du MTFP

Monsieur l’Inspecteur Général Adjoint du MPTEN

Mesdames et Messieurs les hauts cadres du MTFP et du MPTEN

Chers collègues, amis et parents,

Distingués invités, à vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé,

Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce au Tout Puissant Allah qui nous a gratifiés de ce jour ainsi qu’à mes parents et l’ensemble des éducateurs qui m’ont permis d’être et de devenir ce que je suis aujourd’hui.

Mes sincères remerciements à S.E Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président du CNRD, Chef de l’Etat, à son Premier Ministre, Chef du Gouvernement, S.E Mr Mohamed BEAVOGUI et à Monsieur Julien YOMBOUNO, Ministre du Travail et de la Fonction Publique, pour la confiance placée en ma modeste personne pour à leur côté, assumer les fonctions de Secrétaire Général du Ministère du Travail et de la Fonction Publique en cette période cruciale de l’histoire de notre beau pays. Je voudrais les rassurer de mon total engagement, de ma loyauté et de mon dévouement à servir la Guinée et les Guinéens au meilleur de mes capacités et à honorer la confiance placée en ma modeste personne.

Chers invités,

Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique, est un département transversal et essentiel parce que pourvoyeur de ressources humaines à l’ensemble de l’Administration publique. La refondation de l’Etat tant souhaitée par nos concitoyens et prônée par Mr le Président de la transition passera nécessairement par la modernisation de notre Administration d’abord. Notre priorité sera de faire de l’Administration publique, une administration orientée vers les résultats et aux services du citoyen guinéen.

Pour ce faire je m’appuierai sur les valeurs cardinales du CNRD édictées dans la charte de la transition. De ces valeurs cardinales, nous tirons les piliers ci-après qui gouverneront nos actions :

● La dépolitisation de l’Administration

● Le pardon et la réconciliation

● Le patriotisme et la loyauté

● L’inclusion et la fraternité

● La tolérance et le dialogue

● Le mérite et l’équité

● L’instauration d’une gouvernance vertueuse au sein du département et dans les différentes structures sous tutelles

● La mise en place de réformes structurelles et règlementaires pour non seulement optimiser les ressources publiques mais aussi créer les conditions favorables à l’épanouissement des travailleurs pour bâtir les fondements d’un développement harmonieux, juste et équitable

● La digitalisation des services de l’Administration publique ● La valorisation du travail bien fait.

C’est l’occasion de reconnaître et de remercier mon prédécesseur pour les services rendus à la nation.

Chers collègues,

Les défis sont nombreux, je reste convaincu qu’ensemble nous les relèverons sous le leadership de Mr le Ministre Julien YOMBOUNO.

Ma porte restera ouverte et mes bras fraternellement tendus vers vous pour ensemble accompagner Mr le Ministre dans l’atteinte des objectifs fixés à notre désormais département. Nous sommes des commis de l’Etat qui devons être à l’écoute et aux services de nos compatriotes. Je nous invite tous les jours et à chaque instant, de penser à la Guinée et aux Guinéens avant toute décision ou toute action. Faisons notre mue pour être meilleurs.

Monsieur le Chef de cabinet, Monsieur l’Inspecteur Général Adjoint,

Pour finir, veuillez transmettre à Mr le Ministre Julien YOMBOUNO à l’attention de S.E le Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président du CNRD, Chef de l’Etat et de S.E Mr le Premier Ministre, mon engagement renouvelé à servir loyalement et traiter l’ensemble des Guinéens au même pied d’égalité.

Vive le CNRD,

Que Dieu Bénisse la Guinée et les Guinéens.

Je vous remercie.

Aboubacar Kourouma

Secrétaire Général du Ministère du Travail et de la Fonction Publique

Conakry, le 25 novembre 2021