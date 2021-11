Ministères : d’anciens opposants nommés secrétaires généraux

Dans un décret publié ce mercredi, 24 novembre, à la télévision nationale, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a limogé 11 secrétaires généraux des différents départements ministériels du régime Alpha Condé. Et ils ont tous été remplacés.

*Elhadj Ghando Barry, précédemment directeur général du bureau de stratégie et du développement du ministère budget est nommé secrétaire général du ministère du budget

*Hawa Sylla, précédemment secrétaire générale du ministère en charge des investissements et des partenariats public-privé est nommée secrétaire générale du ministère de agriculture et de l’élevage.

*Aboubacar Kourouma, précédemment conseiller du ministre en charge de l’économie numérique est nommé secrétaire général du ministère du travail et de la fonction publique.

*Paul Zoumanigui, précédemment consultant au programme des Nations-Unies pour le développement( PNUD) est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger.

*Souleymane Bah, précédemment consultant en communication est nommé secrétaire général du ministère de l’information et de la communication.

*Faya François Bourouno est nommé secrétaire général du ministère la culture, du tourisme et de l’artisanat.

*Yacine Roger Tolno, précédemment conseiller du ministre en charge des questions de l’économie numérique est nommé secrétaire général du ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables.

*Patrice Toupou, précédemment directeur de construction et de développement du groupe polilogique France est nommé secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports.

*Nouha Traoré, précédemment chef de cabinet par intérim au ministère de la sécurité est nommé secrétaire général du ministère de la sécurité et de la protection civile.

*Dr Facinet Conté, précédemment directeur général adjoint du fonds national pour l’insertion des jeunes est nommé secrétaire général du ministère de l’enseignement Supérieur et de l’innovation.

*Safiatou Diallo, précédemment directrice nationale de l’assainissement et du cadre de vie est nommée secrétaire générale du ministère de l’environnement et du développement durable.

