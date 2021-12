Ministères : Gono Condé, Rama, Nima et Fatoumata nommés chefs de cabibet par le colonel Doumbouya

Dans une série de décrets rendus publics au Journal télévisé de 20 heures 30 de la télévision nationale, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a nommé jeudi, 9 décembre, quatre chefs de cabinet dans certains départements ministériels. Ce sont les Ministères de l’agriculture et de l’élevage, du travail et de la fonction publique; de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures et de l’administration du territoire et de la décentralisation.

*Fatoumata Bangoura précédemment cheffe de cabinet du ministère de l’industrie, des petites et moyennes entreprises est nommée chef de cabinet au ministère de l’agriculture et de l’élevage.

*Ramatoulaye Camara précédemment cheffe de cabinet du ministère des droits et de l’autonomisation des femmes est nommée cheffe de cabinet au ministère du travail et de la fonction publique.

*Nima Bah précédemment conseillère chargée de mission du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique est nommée cheffe de cabinet au ministère de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures.

*François Gono Condé précédemment conseiller politique à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Guinée est nommé chef de cabinet au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation », a fait savoir le décret.

Elisa Camara

+224654957322