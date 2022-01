Ministères : plusieurs cadres nommés

A travers une série de décrets publiés ce jeudi 27 janvier 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs cadres aux Ministères du Travail et de la Fonction publique, de l’Economie, des Finances et du Plan. Ce sont :

Ministère du Travail et de la Fonction Publique

1- Conseiller principal : M. Naby Camara, matricule : 5831275A, précédemment en service au Ministère des Infrastructures et des Transports

2- Conseillère juridique : Mme Aissatou Sow, juriste, matricule : 245179T, précédemment directrice générale adjointe du bureau de stratégie et de développement au Ministère du Travail et de la Fonction Publique

3- Conseiller chargé des questions de fonction publique et de la modernisation de l’administration : M. Alsény Sékou Camara, matricule : 591465T, précédemment conseiller chargé des questions de reforme de l’Etat et de modernisation de l’administration

4- Conseillère chargée des questions de Travail, de l’Emploi et des Lois Sociales : Mme Nansira Sanguiana Camara, matricule : 322900H, précédemment conseillère chargée de l’Emploi au Ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle

5- Directeur national de la Fonction publique : M. Yamoussa Mama Camara, juriste, matricule 209724C, précédemment directeur national de l’organisation administrative et de la gestion prévisionnelle des agents de l’Etat

6- Directeur national adjoint de la Fonction publique : M. Morciré Diakité, administrateur civil, matricule 199232M, confirmé

7- Directeur national des Systèmes d’Information de la Fonction publique : M. Salim Souaré, ingénieur informaticien, précédemment responsable informatique de Global Alumina Corporation (GAC)

8- Directeur national adjoint des Systèmes d’Information de la Fonction publique : M. Mamadou Djouldé Barry, ingénieur développeur, Matricule : 223640E, précédemment chef de service modernisation des systèmes d’information au Ministère du Travail et de la Fonction publique

9- Directeur du service national des concours, examens professionnels et contrats : M. Jean Gnouma Sayon Dounoh, professeur, Matricule : 194867S, précédemment chef de section alphabétisation de base et post-alphabétisation au Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

10- Directeur adjoint du service national des concours, examens professionnels et contrats : M. Foromo Camara, administrateur civil, Matricule : 245171F, précédemment chef de département concours et examens professionnels au Ministère du Travail et de la Fonction publique

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

1- Inspecteur général des Finances : M. Jean Joseph Gomes, précédemment associé gérant au cabinet Pacific Ficucieur

2- Inspecteur général adjoint des Finances : M. Mamadou Baldé

3- Directeur national des investissements publics : M. Oumar Barry, précédemment assistant technique en charge du suivi et l’évaluation du cabinet du Ministre des Mines et de la Géologie

4- Directrice adjointe du Contrôle financier : Mme Binedelphine Doré

5- Directrice adjointe du portefeuille de l’Etat et des investissements privés : Mme Aissata Soumah, précédemment Directrice générale adjointe du Patrimoine de l’Etat et des investissements privés.

Mediaguinee