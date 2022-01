Ministères : plusieurs hauts cadres nommés

Dans une série de décrets diffusés à la télévision nationale ce jeudi 13 janvier 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs hauts cadres aux Ministères de la Santé et de l’Hygiène Publique et celui du Commerce, de l’Industrie et des PME. Ce sont :

Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME

–Conseiller principal, François Abou Soumah matricule 200 619 Y, confirmé

–Conseiller Juridique, Dr Mahamoudou Diallo juriste matricule 313 736 C, enseignant chercheur à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia

–Conseillère chargée des questions commerciales et de la qualité, Mme Salématou Bangoura matricule 183 085 Z précédemment conseillère chargée questions commerciales à l’ex-ministère du Commerce.

–Conseiller chargé des questions économiques et financières et du secteur privé, Holomou Koni Kourouma, économiste.

Santé et de l’Hygiène Publique

– Inspecteur général de la santé, Dr Moussa Konaté;

– Inspecteur général adjoint, Dr Mohamed Camara;

– Directeur général du bureau de stratégie et de développement, Dr Souleymane Diakité;

– Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, Dr Abdoulaye Missidé Diallo;

– Directeur national de la pharmacie et du médicament, Dr Oumar Diouhé Bah;

– Directeur national adjoint de la pharmacie et du médicament, Dr Mamadi Mariam Camara;

– Directeur national des établissements hospitaliers publics et privés, Dr Kaba Abdoulaye;

– Directrice nationale adjointe des établissements hospitaliers publics et privés Dr Makony Donzo;

– Directeur national de l’hygiène publique, Dr Aboubacar Conté;

– Directrice nationale adjointe de l’hygiène publique, Dr Mahawa Diakité;

– Directeur national de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle,Dr Mamadi Kourouma;

– Directeur national adjoint de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle, Dr Mamadi Cissé;

– Directeur national de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Professeur Naby Moussa Baldé;

– Directeur national adjoint de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie, Professeur Fodé Bangaly Sacko;

– Directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition, Dr Djéné Fadima Kaba;

– Directeur national adjoint de la santé familiale et de la nutrition, Dr Facely Camara;

-Directeur national de laboratoire, Professeur Mandjou Diakité;

– Directrice Nationale adjointe de laboratoire, Dr Binta Bah;

– Directeur général de l’institut national de la santé publique, Professeur Abdoulaye Touré;

– Directrice générale adjointe de l’institut national de la santé publique Dr Robert Camara;

– Directeur du service national de la santé et de la reproduction Dr Moussa Soumah;

– Directeur général adjoint de la pharmacie centrale de Guinée, Dr Adama Bakary Keïta.

Mediaguinee