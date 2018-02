Le ministre Damantang Camara lance les travaux du séminaire technique sur l’extension de la couverture sociale en Afrique

Le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail a procédé ce mercredi 21 Février 2018, au lancement officiel des travaux du séminaire technique sur l’extension de la couverture sociale en Afrique, approches novatrices, en présence de Ibrahima Kalil Kaba ministre d’Etat, Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, de Mariama Sylla de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance et du Président directeur de l’Association Internationale de la Sécurité Sociale pour l’Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre de Conakry qui regroupe une cinquantaine de participants initié par l’Association internationales de la Sécurité Sociale (AISS), constitue une plateforme privilégiée pour échanger des informations et analyser les défis et priorités de la sécurité sociale les plus importants en Afrique. Les institutions membres sont invitées à identifier des solutions innovatrices et à façonner le programme dans le cadre d’une enquête qui sera menée auprès de tous les membres de la région. L’AISS vise à promouvoir une sécurité sociale dynamique en tant que dimension sociale dans le contexte de la mondialisation, en favorisant l’excellence dans la gestion de la sécurité sociale.

Parallèlement, les systèmes de sécurité sociale d’Afrique sont confrontés à des changements rapides dans les domaines économique, social et du marché du travail, engendrant de nouveaux défis et opportunités. Si des progrès importants peuvent être observés, les institutions devront toutefois identifier des solutions innovantes pour étendre la couverture et améliorer l’administration. Certes, la sécurité sociale en Afrique a fait d’importants progrès. Afin de poursuivre l’extension et l’amélioration de la couverture, les institutions de la sécurité sociale devront s’adapter et innover afin de relever les principaux défis.

Pour le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la majorité des populations africaines restent encore sans aucune forme de couverture, qui reste selon lui, un défi majeur pour l’ensemble des décideurs politiques et des experts du continent qui compte la population la plus jeune de la planète et dont les challenges à l’horizon 2050 seront de plus importants. Pour être à ce rendez-vous de 2030 des Objectifs du Développement Durable, Malick Sankhon préconise la mise en œuvre de la qualité du capital humain et la création massive d’emplois qualité qui va permettre d’avoir une population saine, active, éduquée et productive.

A la faveur du 4ème forum régional de l’AISS pour l’Afrique tenu en Ethiopie en octobre 2017, la publication des résultats des enquêtes réalisées auprès des organismes membres qui a mis en exergue le grand défi que représente l’extension de la couverture sociale. Le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail dira que la Politique Nationale de Protection Sociale guinéenne vise la mise en place de mécanismes multiples qui englobent l’amélioration de l’offre de services, la promotion de l’inclusion financière, l’accès à des solutions innovantes, afin de protéger les vulnérables et leur permettre de sortir de leur situation de fragilité.

Poursuivant, Damantang Albert Camara a clairement précisé que cette politique guinéenne cadre parfaitement avec les Objectifs du Développement durable définis par l’Organisation Internationale du Travail à l’effet de réduire les inégalités et promouvoir une croissance durable et inclusive à l’horizon 2030. Il souhaite que cette rencontre de Conakry soit celui d’un échange constructif entre les organismes et institutions de sécurité sociale présente en Guinée pour aborder et trouver des solutions innovantes aux questions fondamentales que sont la mise en place de système de protection sociale pour tous les groupes non couverts, la question des travailleurs migrants, du monde rural, des femmes et des jeunes.

