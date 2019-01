Le ministre Mamadi Touré a représenté le chef de l’Etat à l’investiture du nouveau président brésilien

Deux mois après sa victoire électorale, Jair Bolsonaro a été investi officiellement 38e président du Brésil, mardi 1er janvier 2019.

Outre le ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, les chefs de gouvernement hongrois et israélien Viktor Orban et Benyamin Netanyahou se sont rendus à Brasilia à cette occasion. Aussi, entre 250 000 et 500 000 personnes venues de tout le pays étaient-elles sur l’esplanade des Ministères, un lieu emblématique où sont concentrés tous les pouvoirs de Brasilia.

La cérémonie d’investiture s’est déroulée au cœur de la capitale futuriste au plan en forme d’avion sortie de l’imagination de l’architecte Oscar Niemeyer et de l’urbaniste Lucio Costa au début des années 1960.

Elu á près de 55% face à son adversaire Fernabdo Haddad le dimanche 28 octobre 2018, Jair Bolsonaro, candidat de l’extrême droite a répété les mêmes slogans que lors de la campagne présidentielle: “le Brésil, au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous”.

Cet ancien capitaine et parachutiste de 63 ans de l’armée qui a mis fin aux quatre séries de victoire du parti des travailleurs de la droite, promet de renforcer l’unité nationale de redresser une économie atone et de mater la corruption et la violence qui désespèrent les 208 millions de Brésiliens.

La présence du diplomate guinéen à cette investiture vient ainsi prouver à suffisance la détermination des deux pays à renforcer leurs relations déjà au beau fixe grâce à la vision politique du Professeur Alpha Condé et à l’efficacité de la diplomatie guinéenne depuis l’arrivée de Mamadi Touré au Ministère des Affaires Etrangères.

Bangaly Condé “Malbanga”

New York