Mise en garde de Wright contre le PM: “pour le respect du peuple, le ministre devait être sanctionné” (Makanéra)

“Honnêtement parlant, ce que j’ai vu, vous ne verrez ça nulle part au monde. J’ai 60 ans, je n’ai jamais entendu qu’un Premier ministre (PM) a été rappelé à l’ordre par un ministre et par voie de presse. C’est-à-dire il y a un dysfonctionnement extraordinaire. Pour le respect du gouvernement, pour le respect du peuple, le ministre devait être sanctionné directement, on devait même pas attendre”, a-t-il laissé entendre lors de son passage dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma Médias du mardi 18 avril 2023.

Poursuivant, l’ancien ministre et ancien député de la République a précisé : “J’ai vu des gens qui ont parlé mais ceux qui ne connaissent même pas comment une administration fonctionne. Le ministre ne peut même pas parler tant que qu’il n’a pas reçu l’ordre de son supérieur de parler, parce qu’il ne parle pas en son nom mais il parle au nom du gouvernement. Et quand il doit prendre une décision ou il doit écrire un courrier on connaît le circuit officiel, ce n’est pas par voie de presse. C’est quand le gouvernement décide qu’on met au niveau de la presse. Un ministre ne décide pas, je l’ai dit et répété. Si il y a quelqu’un qui a violé l’indépendance de la justice c’est bien le ministre de la Justice (Alphonse Charles Wright). La sortie de Fodé Oussou, ce n’est pas lui qui a annoncé à la radio ? C’est les magistrats du siège qui devaient l’annoncer mais rencontrer le procureur c’est quelle indépendance ? Le procureur relève de qui ? C’est de l’Exécutif. Quand vous prenez la charte de la transition, le Premier ministre est chargé de veiller à l’application des lois de ce pays”, explique Alhassane Makanéra Kaké.

Aux yeux du président du FND, celui qui l’a déçu de plus c’est bien le juriste Maître Traoré (l’ancien Bâtonnier nldr) qui vraisemblablement a manqué de précision. “Franchement ce n’est pas un juriste qui a parlé. D’abord prenons la simple forme. Il dit en aucun cas le Premier ministre ne peut s’adresser à un procureur général…Quand on écrit en droit on évite la confusion, peut-être lui il n’est pas juriste c’est pourquoi il raisonne comme ça donc il ne doit même pas parler comme ça. Et le Premier ministre quand il rencontre un procureur général on ne parle pas d’indépendance de la justice parce que le procureur général relève du parquet et le parquet relève de l’Exécutif et il est le chef de l’Exécutif, il faut que cela soit clair”, a-t-il regretté avant de poursuivre en ces termes: “Deuxièmement il dit que c’est le ministre qui est le supérieur hiérarchique du procureur ça aussi ce n’est pas, le premier ministre qui est son supérieur hiérarchique mais il devait ajouter le ministre de la Justice est son supérieur hiérarchique direct mais s’il n’ajoute pas “direct” ce n’est pas vrai parce qu’il y’a d’autres supérieurs hiérarchiques , le président est son supérieur hiérarchique, la précision a manqué. Et ça c’est la forme. Il n’a même pas compris le fond. Le problème qui est posé c’est la réaction du ministre par rapport au Premier ministre même s’il avait raison mais je sais qu’il n’a pas raison”.

Mamadou Yaya Barry