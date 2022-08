Mise en liberté de Ibrahima Kourouma: le procureur spécial près la CRIEF, Aly Touré s’oppose !!

L’ex-ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire sous Alpha Condé, Dr Ibrahima Kourouma va devoir encore patienter avant de rejoindre les siens. Le procureur spécial près la CRIEF, Aly Touré vient de se pourvoir en cassation contre sa mise en liberté provisoire accordée, ce jeudi 11 Août par la chambre de contrôle de l’instruction de la our de répression des infractions économiques et financières.

L’information a été confirmée à Mediaguinee par le procureur spécial, Aly Touré lui-même en cette phrase : « j’ai fait le pourvoi ».

A noter que c’est le 21 Avril dernier que l’anvien ministre, Ibrahima Kourouma a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry en compagnie de l’ex-ministre de la sécurité, Damantang Albert Camara, qui a bénéficié hier mercredi d’une liberté provisoire et a rejoint sa famille.

Elisa Camara

