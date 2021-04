Mise en place de l’ANAFIC et de l’ANIES: « ce que je note, c’est que le clan du pouvoir s’enrichit » (Cellou Dalein)

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, lors de son passage le 7 avril 2021 à l’hémicycle pour présenter la politique générale de son gouvernement, a vanté la mise en place de l’ANAFIC et de l’ANIES qui, selon lui, consiste à partager la prospérité en vue d’atténuer la souffrance des Guinéens. Ce Jeudi 15 Avril 2021, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a profité de son passage dans l’émission “ On Refait le Monde” du groupe Djoma Groupe pour s’exprimer sur le concept ‘’Gouverner autrement’’ et la mise en place de l’ANIES et de l’ANAFIC.

« Moi je ne vois pas d’amélioration des conditions de vie des Guinéens, je vois que les Guinéens peinent à assurer les deux (2) repas par jour. Je constate que les gens souffrent. Jusqu’à présent, je n’ai pas vu d’atténuation. Les prix montent, les ménages ont de plus en plus de difficultés à faire face à la cherté de la vie. Je ne vois pas d’amélioration. J’entends que les milliards sont sortis pour le partage de la prospérité. Ce que je note, c’est que le clan du pouvoir, la classe dirigeante s’enrichit. Il y a une opulence visible, on construit des maisons, on achète des terrains en bordure de Mer, on construit des stations et je constate que le peuple continue à s’appauvrir. »

Sur le concept ‘’Gouverner autrement’’, le président de l’UFDG croit savoir que nous sommes toujours dans la continuité. « Est-ce que vous, vous croyez Alpha Condé sur parole ? Je ne crois pas s’il y a un seul Guinéen qui le croit sur parole parce qu’il n’a jamais respecté sa parole. Même ses ministres, les gens savent, nous sommes avec quelqu’un qui tient à son pouvoir. Pour bénéficier de ses faveurs, il faut aller dans la même direction que lui. », martèle l’opposant politique.

Mamadou Yaya Barry

