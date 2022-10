L’arrêté du Premier ministre Dr Bernard Goumou portant mise en place des facilitateurs nationaux du cadre de dialogue inclusif ne passe pas. Les Allainces et coalitions de l’ANAD, du FNDC Politique, de la CORED et du RPG AEC et Alliés ont rejeté lundi, 3 octobre ledit arrêté et rappelé que leurs propositions antérieures n’ont pas été prises en compte. Déclaration👇👇