Mise en place du CNT : ‘’un travail d’arbitrage est en cours…’’ (Mory Condé, MATD)

Le ministre en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, en compagnie de certains de ses cadres techniques a échangé ce vendredi 7 janvier 2022, avec des représentants de plus de 60 des organisations de la société civile guinéenne sur plusieurs enjeux liés à la transition en cours dans le pays.

Au cours de cet échange qui a duré 3 heures d’horloge, presque tous les invités se sont exprimés pour encourager les nouvelles autorités à poursuivre l’élan amorcé depuis le 5 septembre dernier. Et au terme des débats le ministre est revenu sur le but de ladite rencontre.

« Ce soir, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation était avec l’ensemble des organisations de la société guinéenne pour échanger autour des enjeux de la transition. L’idée pour nous ici, est de nous rapprocher davantage des citoyens notamment, les organisations de la société civile guinéenne qui sont l’émanation des couches défavorisées, des citoyens auxquels nous sommes engagés à diriger ce pays. J’ai reçu mandat du Premier ministre, chef du Gouvernement, Mohamed Béavogui d’échanger avec eux sur les questions d’intérêt national, notamment la question liée à la mise en place du CNT. La question liée au rôle des organisations de la société civile pendant cette transition et également la question liée à la promotion de la citoyenneté responsable dans notre pays », a-t-il mentionné.

Parlant de la mise en place du conseil national de la transition, il dira que le travail d’arbitrage se poursuit. « Concernant la question liée au CNT, j’ai expliqué le travail d’arbitrage que nous sommes en train de faire avec l’ensemble des membres du CNRD pour le choix des représentants des différentes entités. Je rappelle ici que sur 81 places du CNT définies dans la charte, nous avons reçu environ 706 candidatures. Donc, Il y a un travail d’arbitrage qui est en cours et dans les jours à venir, ça permettra à Monsieur le Président de la République, comme annoncé dans son discours du nouvel an, la mise en place du CNT… »

De son côté, Dr Alpha Abdoulaye Diallo, vice-président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) par ailleurs secrétaire exécutif de la structure ‘’Publier ce que vous payez’’ a apprécié cette ‘’belle’’ initiative du MATD.

« C’est une première rencontre et nous ne souhaitons pas que ça soit la dernière. Déjà, c’est un cadre parfait pour discuter par rapport à l’évolution de la transition. Le ministre a écouté tous les acteurs de la société civile, nos cris de cœur mais aussi les préoccupations du moment. Et je pense que les réponses aussi que nous avons écouté sont satisfaisantes. Nous avons prodigué de bons conseils par rapport à la bonne marche de la transition, mais nous avons aussi formulé des recommandations par rapport à la revue mais aussi à la faciliter de l’obtention des agréments (…) Nous sentons que véritablement, la tutelle est prête à travailler et à collaborer dans un partenariat véritablement éclairé, et par rapport aux préoccupations qui concernent la société civile », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita

+224 622285400