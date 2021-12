Mise en place du CONOR : Antonio Souaré « prend acte des décisions de la Fifa »

Dans un communiqué dont copie a été transmise à Mediaguinee, l’homme d’affaires prospère et désormais ancien président de la Fédération guineennne de foorball (FGF) Mamadou Antonio Souaré indique avoir pris acte des décisions de la FIFA et s’engage à les respecter. Communiqué…

Je prends acte de ces décisions de la FIFA et m’engage à les respecter dans toutes leurs dispositions. J’invite l’ensemble des acteurs du Football Guinéen à en faire autant.

« Dans un courrier, en date du 28 novembre 2021, la Secrétaire Générale de la FIFA, notre sœur Mme Fatma Samoura, nous informait de ce qui suit : « Dans l’optique de permettre à la FGF d’organiser des élections justes et transparentes pour regagner la confiance des parties prenantes du football guinéen, le Bureau a décidé le 25 novembre 2021 de nommer un Comité de Normalisation pour la FGF sur la base de l’Article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA » .

Dans un second courrier, en date du 1er décembre 2021, le directeur de la Division Associations membres, Monsieur Kenny Jean Marie nous annonçait la composition de ce Comité de Normalisation avec 4 de nos sœurs et frères, chargés depuis de gérer les affaires courantes de la FGF ; déterminer, en coopération avec l’administration de la FIFA, si des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la FGF doivent être amendées en vue de la procédure électorale ; – s’assurer que les nouveaux membres des commissions électorale et de recours électoral et, le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la FGF.

Responsable, serviteur passionné du Football sans intérêt personnel, je réaffirme mon engagement total et inconditionnel à œuvrer de toutes mes ressources intellectuelles, morales et physiques pour la réussite de cette mission dans l’intérêt exclusif du Football Guinéen.

Ma disponibilité et mon soutien sont garantis à l’accomplissement des tâches assignées aux responsables de la Normalisation.

Je profite de l’occasion pour exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance au Président Gianni Infantino, au Conseil de la FIFA, à la Secrétaire Générale de la FIFA, au Président Patrice Motsepe et aux dirigeants de la CAF, au bureau de l’UFOA Zone A et B et à tous les acteurs du Football Guinéen pour le soutien, la confiance et l’assistance qu’ils n’ont jamais cessé d’apporter à ma personne et à mon Comité Exécutif durant le mandat écoulé.Mes pensées vont à tous mes compagnons et collègues du Comité Exécutif, aux membres statutaires, aux dirigeants et responsables des Clubs de toutes les divisions, aux footballeurs Guinéens des clubs et de l’équipe nationale de toutes les catégories, à la presse sportive, aux annonceurs et Sponsors, aux supporters et au public sportif qui m’ont aidé à assurer au Football Guinéen un fonctionnement correct et normal avec l’organisation régulière de toutes les compétitions nationales et conférer au Football Guinéen une certaine dimension internationale dont nous devrions tous être fiers. Que chacun et tous en soient vivement remerciés.

Mes remerciements et ma reconnaissance vont également aux Autorités Guinéennes.

Je suis convaincu que leur soutien restera constant afin que le Football Guinéen transcende cette phase normative de sa vie.

Pour ma part, j’ai consacré, sans compter, l’essentiel de mon temps, de mes ressources personnelles et de mon energie au developpementdu football en Guinée et sur le continent . Tel est mon devoir, telle est ma passion et telle est ma mission.Encore une fois, Grand Merci à chacun et à tous.

Vive le football , facteur de rassemblement, de developpement et vecteur de paix durable.

Mamadou Antonio Souaré