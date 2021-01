Mise en place d’un nouveau gouvernement : les populations de N’zérékoré s’expriment

Après l’élection du champion du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel), Pr Alpha Condé pour un troisième mandat à la tête du pays, les guinéens sont impatients de connaître la nouvelle équipe gouvernementale.

A N’zérékoré, principale agglomération de la Guinée Forestière, ce débat se trouve partout notamment, dans les Cafés Bars et kiosques. Pendant ce temps, plusieurs ministres et cadres de la région séjournent pour remercier les militants et sympathisants pour leur vote en faveur du parti au pouvoir.

Plusieurs citoyens rencontrés souhaitent que nombreux de ces ministres et cadres issus de la région soient remaniés. Selon eux, ces derniers n’ont pas eu assez d’apports sur le développement de la forêt.

« Aujourd’hui, je souhaite que le président choisi une nouvelle équipe. Regarder chez nous ici par exemple dans la région forestière. Ils n’ont rien fournis comme effort. C’est seulement Papa Koly qui a pu penser à la région en envoyant la SEG pour la première fois à Lola et même Beyla et Yomou. En plus, il a aidé plusieurs jeunes. Si tu prends par exemple, le ministre de la Pêche, je ne vois rien qu’il a pu faire pour nous aider à avoir les bons poissons. La Guinée ne se limite pas pourtant à Conakry », dira Michel Camara.

Quant à Paul Maomy, il fustige la crise que traverse la SOGUIPAH malgré la nomination d’un cadre de la préfecture. « On a pensé que notre localité Diecké allait prospérer avec la nomination d’un de nos fils. Mais aujourd’hui, la crise ne dit pas son nom. Il faut un changement à la tête de cette unité industrielle. Je viens de là-bas comme çà. Mais ça ne va pas, c’est la vérité. Le président doit nous aider parceque c’est cette usine qui alimente la ville y compris toute la préfecture de Yomou », dira cet autre citoyen.

Pour sa part, Mamadou Alpha Diallo propose au président la nomination d’une équipe compétente pour le bonheur du peuple. « Il l’a dit lui même qu’il va gouverner autrement. C’est qu’il s’est rendu compte que le pays était mal gouverné. C’est à lui de prendre sa responsabilité. Le clan qui l’entoure est très mauvais et lui-même s’est se rend compte de la situation. Il faut qu’il nomme les ministres capables pour inverser la donne », propose t- il.

Pour bon nombre de personnes, la reconduction de Kassory Fofana n’est pas mauvaise. Mais toute fois, elles souhaitent le changement de plusieurs ministres et même des directeurs nationaux.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621 94 17 77