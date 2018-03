Mise en place du comité de veille : ‘’l’objectif est de civiliser le débat public et politique’’ (Kalifa Gassama Diaby)

Le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, Kalifa Gassama Diaby entouré par ses proches collaborateurs a chapeauté ce vendredi 2 mars 2018, la première réunion de concertation autour de la mise en place et de fonctionnement du comité veille, de suivi et de signalement des propos compromettants que tiennent certaines personnes.

C’était dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence des représentants des différentes structures concernées à savoir : les partis politiques, la Haute Autorité de la Communication (HAC), les coordinations régionales, les organisations de la société civile guinéenne et des organisations de presse.

Dans son allocution introductive, le ministre a, après avoir remercié les uns et les autres pour leur présence placé l’évènement dans son contexte : ‘’Comme vous le savez, il y a quelques semaines face à la situation de dégradation du climat social et parfaite harmonie avec notre mission de préservation de la paix, de consolidation de l’unité nationale et de la culture citoyenne, nous avons annoncé notre volonté et au-delà, la nécessité de mettre en place d’un mécanisme de veille, de prévention et de signalement dans le cadre de la récurrence des propos incitants à la violence et à la haine sociale ou ethnique. Nous avons pensé que face à cette urgence et à toutes ces préoccupations légitimes, qu’il était de notre devoir en tant que département en charge des questions de l’unité nationale et de la citoyenneté de mettre en place un mécanisme qui puisse nous permettre avec la participation de tous les acteurs, à la prévention de cette dynamique de violence et d’injustice. C’est l’objet de cette rencontre afin de permettre aux différents acteurs qui sont associés peut-être aussi à l’opinion de comprendre exactement ce qu’il en est et quels sont les objectifs et peut-être les mécanismes de fonctionnement de cette proposition’’, dira entre autres le ministre Diaby.

Poursuivant, il (le ministre) a tenu à préciser que ‘’la mise en place de ce mécanisme de veille, de prévention et d’alerte nous a parue indispensable compte tenu de la situation nationale mais aussi de la respective de violence qui installe dans notre pays. L’objectif, contrairement à ce que certains peuvent penser, l’objectif n’est pas d’empêcher que des gens dénoncent ou se battent contre les violences, l’illégalité et l’injustice. L’objectif est de civiliser le débat public et politique …’’

Plus loin, le ministre a annoncé que ledit comité comprendra deux commissions à savoir : la commission technique qui sera pilotée selon lui, par la Haute Autorité de la Communication (HAC) et la commission d’éthique. Il a par ailleurs informé tous les invités qu’une lettre sera adressée dans les jours à venir aux différentes entités concernées dans laquelle la date de la prochaine réunion sera mentionnée et d’autres informations complémentaires.

Quant aux participants présents, ils ont unanimement appréciée la démarche du département en charge de l’unité nationale et de la citoyenneté qui vise selon eux, à renforcer la paix et la quiétude sociale en Guinée.

‘’Le ministre Gassama Diaby et son équipe sont à encourager et féliciter. Nous devons tous l’accompagner dans cette belle démarche’’, a fait savoir le vice-président de l’Union des Forces du Changement (UFC).

Par Youssouf Keita



